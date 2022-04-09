İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi!

Türklerin olduğu listenin zirvesinde 4,7 milyar dolar serveti olan Murat Ülker yer aldı.

Türkiye 'de ikinci sırada 2,4 milyar dolarlık servetiyle Ferit Şahenk bulundu.

'de ikinci sırada 2,4 milyar dolarlık servetiyle Ferit Şahenk bulundu. Üçüncü sırada, 2.4 milyar dolarlık servetiyle Hamdi Ulukaya yer aldı.

Listenin devamında ise Erman Ilıcak yer alıyor (2,3 milyar dolar)

5. sırada Filiz Şahenk geliyor (2,2 milyar dolar)

1,9 milyar dolar servetiyle Sezai Bacaksız

1,9 milyar dolar servetiyle Nihat Özdemir

1,8 milyar dolar servetiyle İbrahim Erdemoğlu

Semahat Sevim Arsel (1,6 milyar dolar)

Hamdi Akın ve ailesi (1,5 milyar dolar)

Bu da ekstra bilgi!

Dünyanın en zengin kadını kim?

Forbes’in Dünya Milyarderleri listesine göre üst üste ikinci yılda da dünyanın en zengin kadını L’Oréal’in varisi Fransız Françoise Bettencourt Meyers.

Serveti tahmini 74,8 milyar dolar değerinde olan Bettencourt Meyers, bir yıl öncesine göre tahminen 1,2 milyar dolar daha zengin ve bu rakam onu dünyanın en zengin on dördüncü kişisi yapıyor.

68 yaşındaki Fransız vatandaşı Meyers, kimyager dedesi Eugène Paul Louis Schueller’in 1909’da kurduğu dünyanın en büyük kozmetik ve güzellik şirketi L’Oréal’in yönetim kurulu başkan yardımcısı.