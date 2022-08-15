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İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
PİAR Araştırma tarafından yapılan “Türkiye’nin En Başarılı İlçe Belediyeleri 2022” anketi sonuçlandı. 5 Temmuz-1 Ağustos 2022 tarihleri arasında 30 büyükşehir ve merkez ilçelerinde yapılan ankete yüz yüze, telefon ve SMS link yönlendirme yöntemleri kullanılarak 94 bin 510 kişi katıldı. Yapılan anket sonucu en başarılı ilk 10 belediye başkanı sıralaması şöyle:
Güncel 15.08.2022, 16:08
10- M. Tevfik Göksu-Esenler: Yüzde 51,3
9- Şeyma Döğücü-Sancaktepe: Yüzde 52,6
8- Mehmet Fatih Atay-Efeler: Yüzde 52,7
7- Ahmet Ataç-Tepebaşı: Yüzde 56,6
6- Semih Esen-Konyaaltı: Yüzde 60,2
5- Hilmi Türkmen-Üsküdar: Yüzde 61,4
4- Abdül Batur-Konak: Yüzde 62,1
3- Soner Çetin-Çukurova: Yüzde 62,3
2- Turgut Altınok-Keçiören: Yüzde 67,
1- Fatma Kaplan Hürriyet-İzmit: Yüzde 70,