İşte Elif'in ilk görüntüleri

Elif'in bilincinin açık olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Bakanı Koca, "Ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi" paylaşımını yapmıştı.