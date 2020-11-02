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İşte Elif'in ilk görüntüleri
İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı.
Güncel 02.11.2020, 16:11 02.11.2020, 16:14
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Elif'in bilincinin açık olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Bakanı Koca, "Ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi" paylaşımını yapmıştı.
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