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İşte Artvin Yusufeli Barajı'nın son hali!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi'nin son hali görüntülendi. Yapımı devam eden barajın gövde yüksekli 139 metreye ulaştı.

İşte Artvin Yusufeli Barajı'nın son hali!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi'nin son hali görüntülendi. Yapımı devam eden barajın gövde yüksekli 139 metreye ulaştı.

18 Ekim 2019 Cuma 15:44
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İşte Artvin Yusufeli Barajı'nın son hali!

Yusufeli Barajı'nda geçen yıl başlayan gövde beton döküm işleri devam ediyor. Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü yüksek barajı olacak.

Artvin Yusufeli Barajı son haliyle görüntülendi

GÖVDE İÇİN 1 MİLYON 840 METRE KÜP BETON DÖKÜLDÜ

16 Ekim itibarıyla baraj için dökülen gövde beton miktarı 1.840.000 metreküp seviyesine ulaşmıştı. Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi'nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovat saat olacak.

Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.


Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.


 

Artvin Yusufeli Barajı son haliyle görüntülendi

Artvin Yusufeli Barajı son haliyle görüntülendi

Artvin Yusufeli Barajı son haliyle görüntülendi

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