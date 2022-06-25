İstanbul’un en değerli ilçeleri hangileri?

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com, İstanbul’un Mayıs 2022 konut değerleme istatistiklerini yayımladı. Mayıs 2022 konut değerleme verilerine göre en değerli 10 ilçe belirlendi.

Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy ortalama konut metrekare satış fiyatının en yüksek olduğu ilçeler olarak öne çıtı. Beşiktaş’ta ortalama konut metre kare fiyatı 50 bin 838 TL, ortalama konut fiyatı 7 milyon 778 bin 214 TL oldu. Beşiktaş’tan sonra en değerli ilçe olan Sarıyer’de ortalama konut metrekare fiyatı 49.018 TL, ortalama fiyat 7 milyon 401 bin 718 TL oldu.

En değerli ilçeler listesinin üçüncü sırasında yer alan Kadıköy’de ise konut fiyatları son 1 yılda yüzde 186 arttı. Kadıköy’de ortalama konut metrekare fiyatı 35 bin 483 TL olurken, ortalama fiyat 4 milyon 754 bin 722 TL’yi buldu.

Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt; “İstanbul konut piyasasının merkezi ve İstanbul’da yaşanan bir hareketlilik tüm Türkiye’yi etkileyebiliyor. İstanbul’un en değerli ilçelerine baktığımızda Beşiktaş’ın yine zirvede yer aldığını görüyoruz. İlk 10 ilçeyi genel olarak değerlendirdiğimizde İstanbul’un denize kıyısı olan, merkezi ilçelerinin ağırlıklı olduğunu görüyoruz" bilgisini verdi.

Bahsi geçen ilçelerde konut stoklarındaki erime nedeniyle talep artışının da yaşandığını kaydeden Öğüt, sözlerine şöyle devam etti:

Bu bölgelerde konutlar zaten çok değerli, bunun yanında stokların erimesi nedeniyle bir talep artışı da yaşanıyor. Dolayısıyla fiyatlar beklenenin üzerinde artıyor. Yıllık değer artışına baktığımızda ilçelerin büyük çoğunluğunda Türkiye ortalamasının üzerinde artış olduğu görülüyor. Bazı bölgelerde yüzde 250’leri bulan artışlar yaşandı.