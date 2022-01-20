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İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre İstanbul cuma gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da yarın akşam başlaması beklenen kar yağışının 4 gün sürmesi bekleniyor. Meteoroloji bugün Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Güncel 20.01.2022, 16:22
Türkiye ay sonuna kadar etkili olacak yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Hafta sonunda yani 22 Ocak itibariyle İzmir ve Antalya’ya bile kar gelecek. İstanbul 21 Ocak itibariyle soğuğa doyacak. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağmurun öğleden sonra kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Cumartesi aralıklı yağan kar pazar günü daha çok etkisini gösterecek.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da çok yoğun bir kar yağışı olacağının altını çizdi.