İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Türkiye ay sonuna kadar etkili olacak yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Hafta sonunda yani 22 Ocak itibariyle İzmir ve Antalya’ya bile kar gelecek. İstanbul 21 Ocak itibariyle soğuğa doyacak. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağmurun öğleden sonra kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Cumartesi aralıklı yağan kar pazar günü daha çok etkisini gösterecek.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da çok yoğun bir kar yağışı olacağının altını çizdi.