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İstanbul İmsakiyesi 2021: İstanbul imsak, sahur iftar vakti saat kaçta?

İstanbul imsak, sahur ve iftar vakti 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. İstanbul İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Müslümanların heyecanla beklediği ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. İlk oruç 13 Nisan’da tutulacak. Oruca imsak vakti ile beraber başlanacak. İstanbul’da ilk oruç için imsak vakti 04:50 olacak. İşte ramazan boyunca tutulacak olan orucun gün gün iftar ve sahur saatleri.

Güncel 12.04.2021, 09:26
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İstanbul İmsakiyesi 2021: İstanbul imsak, sahur iftar vakti saat kaçta?

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Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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