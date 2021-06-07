İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Boğaz'daki yalılar talep patlaması yaşıyor. Kurdaki ani ataklar nedeniyle yalıların cazip hale geldiğini, gayrimenkulde kiralama ve satın almalarda TL'ye dönme zorunluluğu getirilmesinin de alımları olumlu yönde etkilediğini belirten gayrimenkul brokerı Songül Toprak Özsan, “2020 mart ve haziran arasındaki süreçte satılık yalılara önceki yılın aynı dönemine göre tam 10 kat fazla talep geldi. 2021 yılı mayıs ayı itibarıyla ise yine nisan ayına göre 4 katı bir talep artışı var” dedi. Son olarak Peak Games'i 2020 yılında 1.8 milyar dolara ABD'li oyun devi Zynga'ya satan Sidar Şahin, Boğaz'daki Kıbrıslı Yalısı'nın bir bölümünü satın almıştı.

Özsan'ın verdiği bilgiye göre 2014-2020 arasında yapılan toplam yalı satışı sayısına sadece son 1.5 yılda ulaşıldı ve 20'ye yakın yalı bu dönemde el değiştirdi.

EL DEĞİŞTİREN YALILARIN FİYATLARI

Satışlar Anadolu Hisarı, Kandilli, Kanlıca ve Yeniköy bölgelerinde yoğunluk kazandı. Özsan, “Pandemide Anadolu Yakası'ndaki bahçeli yalı ve yalı dairelerine yerli alıcıların talebi arttı” ifadesini kullandı.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Son dönemdeki alımların tamamının yerli alıcılar tarafından gerçekleştiğini dile getiren Özsan, “200'e yakın yalı halen satışta. Yalılarını satışa çıkaran aileler yalılarının isminin satılık olarak ortalarda dolaşmaması için gizlilik sözleşmeleri imzalıyor” dedi.

Özlem Ermiş Beyhan/Sözcü