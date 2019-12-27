İş dünyasının duayen ismi hayatını kaybetti

Faizsiz ev ve otomobil alma sisteminin kurucusu, duayen iş insanı Emin Üstün vefat etti. Eminevim, Eminotomotiv gibi şirketleri bünyesinde bulunduran Emin Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı olan Üstün, kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Yurt dışında vefat ettiği öğrenilen Üstün'ün acı haberi sevenlerini üzüntüye boğdu.

150 bine yakın ailenin duasını almıştı

Eminevim ev alma sistemiyle bugüne kadar 149 bini aşkın kişiyi evsahibi yapan Üstün, çevresinde hayırseverliğiyle ve güleryüzüyle tanınıyordu.

68 yaşında hayatını kaybeden Emin Üstün geçtiğimiz yaz annesi Mesrure Üstün’ü toprağa vermişti.

Üstün’ün cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Marmara İlahiyat Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Emin Şİrketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Özata'yla birlikte

Ekovitrin olarak merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Emin Üstün Kimdir?

Emin Üstün; Gerede doğumlu olup Bolu’nun önemli simalarından Habibullah Üstün’ün oğludur. 1991 yılında başlattığı satış modelini 1992 yılında geliştirdiği “el birliği sistemi” ile yeni bir boyuta taşımıştır.

1991 yılında İstanbul’da birkaç kişinin bir araya gelerek kurduğu Emin Otomotiv firmasının kurucusudur. Birkaç arkadaşın bir araya gelmesi ile “sırayla otomobil sahibi olma” modeli üzerinde organizasyonlar yapmaya başlayan Emin Üstün, kısa sürede önemli bir satış rakamı yakalamayı başarmıştır.

Emin Şirketler Grubu bünyesinde; Emin Enerji, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Sigorta, Emin Otomotiv 2. El, Emin Mağaza, Emin Yachting gibi firmalar bulunmaktadır.