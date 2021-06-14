İranlı 'Saadet Zinciri' davasında iki yöneticiye tahliye!

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mohammad Mahdi Raoufi ile Nefes Yegane, bulundukları Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları da hazır bulundu.

İstanbul'da saadet zinciri yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla haklarında, ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek', ‘Tacir sıfatı ile hareket eden kişilerin yapmış olduğu dolandırıcılık' ve ‘Örgüt üyeliği' suçlarından değişen oranlarda hapis istemiyle dava açılan biri Türk, 22'si İranlı toplamda 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.İranlı saadet zinciri şebekesine 500 bin dolar kaptıran var

“181 BİN DOLAR DOLANDIRILDIM”

Dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olan Mıtra Mobayyen mahkemedeki beyanında, “İran'da 81 bin dolar para verdim. İlerleyen zamanlarda yüz bin dolar daha ödeme yaptım. Birkaç ay ödeme yaptılar, sonra sisteme giremedim. Dolandırıldığımı o zaman anladım” ifadelerini kullandı.

“160 BİN DOLAR ÖDEDİK”

Baharak Salehnıya, ailecek dolandırıldıklarını söyleyerek, “Ailemle toplamda 160 bin dolar para ödedik. Ödemeleri nakit olarak yaptık. Zararım giderilmedi, şikayetçiyim” dedi.

YÖNETİCİ OLDUKLARI İDDİA EDİLEN 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, iddianamede örgüt yöneticisi oldukları kaydedilen tutuklu sanıklar Nefes Yegane ile Mohammed Mahdi Raoufi’nin tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Duruşma ertelendi.

YÜZDE 400 KAR DİYEREK KANDIRDIKLARI İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kendilerini dünya çapında enerji şirketi olarak tanıtıp, insanlara bu enerji şirketlerine yatırım yapmaları halinde yatırdıkları para için her ay yüzde 10 kar payı ödeneceği, iki yıl kalınması koşulu ile yüzde 140 ile yüzde 400 arasında toplu kar payı verileceği yönünde tanıtımlar yaptıkları belirtildi.

10 KİŞİYE 926 YILA KADAR 13 KİŞİYE 243 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede, 10 sanık hakkında, ‘Suç Örgütünü Kurmak ve Yönetmek', ‘Tacir Sıfatı ile Hareket Eden Kişilerin Yapmış Olduğu Dolandırıcılık' suçlarından 278 yıldan 926’şar yıla kadar hapis cezası istenirken diğer 13 sanık için ‘Örgüte üyeliği' ve ‘Tacir Sıfatı ile Hareket Eden Kişilerin Yapmış Olduğu Dolandırıcılık' suçlarından 13 yıldan 243 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

Fahrettin Öztürk/Sözcü