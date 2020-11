İmamoğlu’ndan Şile’ye “Su” müjdesi

20 bin metreküplük kapasiteye sahip tesisin, uygulanan yeni teknoloji sayesinde, 40 bin metreküpe çıkarılabileceği bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Sanıyorum Mayıs- Haziran’da devreye alınmasına hazır olmasını istiyor arkadaşlarım. Yaklaşık 20 milyon liralık bir yatırımla, Şile halkına, bu müjdeyi buradan vermiş olalım” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisinin öğleden sonraki bölümünü, kurmaylarıyla birlikte Şile’ye ayırdı. İmamoğlu’nun Şile’deki ilk durağı, İBB Engelliler Kampı oldu. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın da eşlik ettiği İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan’dan kampla ilgili bilgiler aldı. Kamp sakinleriyle sohbet edip, onlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu, Enes Özdemir adlı engelli çocuğun söylediği şarkıyı dinledi. İmamoğlu, “Mutlu Ol Yeter” şarkısını söyleyen Özdemir’i, “Bir dahakine daha mutlu bir şarkı istiyorum” sözleriyle tebrik etti.

“ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN MUTLU OLMA HAKKINI SAĞLAMAK VAZİFEMİZ”

Duygularını kampın anı defterine aktaran İmamoğlu, “Şile‘de engelli kampına ziyaretim; toplum içinde mutlu olması için çalışmamız gereken çok insanımız olduğunu, bir kez daha hatırlatmıştır. Engelli vatandaşlarımızın yaşam hakları, mutlu olma hakları ve şehrin her anında ve her ortamında bulunma haklarını sağlamak, en önemli vazifelerimizdendir. Doğanın içinde var olan bu güzel kampı İstanbul’a kazandıran, emeği geçen her arkadaşımıza ve hizmet veren her çalışanımıza minnet duygularımla…” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, kamp gezisinde yer alan Şile mahalle muhtarlarının sorunlarını ayak üstü dinleyip, yanında bulunan yardımcılarına yönlendirdi.

“KAPASİTE 20 BİNDEN 40 BİN METREKÜPE ÇIKARILABİLİR”

İmamoğlu’nun ilçedeki ikinci durağı, yaz aylarında hafta sonları yaşanan su sıkıntısını ortadan kaldıracak İSKİ “İçme Suyu Arıtma Tesisi” oldu. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Selami Taşer’den, inşasına devam edilen ek tesisle ilgili bilgi alan İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şile’nin yazın malum yaşanan eksiklik ya da sıkıntıları olmuştu. Genel Müdür Yardımcımızın izahıyla da burada yapılan arıtma, Şile’nin kalıcı sorununu çözecek. Burası 20 bin metreküplük bir kapasiteye sahip. Hatta 40 bin metreküpe de çıkarılabilir. Yeni teknoloji ile yapılıyor olmasından dolayı, muhtemeldir ki yakın bir zaman diliminden sonra, eski tesis de devre dışı bırakabilecek bir kapasiteye ulaşabilir. Bu altyapıyla arkadaşlar çalıştılar. Yeni bir filtrasyon sistemiyle, membran düzeniyle, daha sağlıklı bir su elde etmeyi planlıyor arkadaşlarımız teknik olarak. Şile halkı, zaten kışın rahat. Ama yaz döneminde, İstanbulluların burayı yoğun tercih etmesinden dolayı oluşabilecek sıkışıklığa da bu tesis vasıtasıyla çok kolaylıkla cevap veriyor olabileceğiz. Sanıyorum Mayıs- Haziran’da devreye alınmasına hazır olmasını istiyor arkadaşlarım. Bu da sevindirici. Yaklaşık 20 milyon liralık bir yatırımla, Şile halkına, bu müjdeyi buradan vermiş olalım.”

MEYDAN VE SAHİLDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İSKİ tesis incelemesinin ardında Şile Meydanı’na geçen İmamoğlu, buradaki çalışmalarla ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tarafından bilgilendirildi. Meydan incelemesinin ardından Üsküdar Caddesi’nde dolaşan İmamoğlu, vatandaşlar ve esnafla sohbet etti. Gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getiren İmamoğlu’na, bir esnaf tarafından, eşi Dilek Kaya İmamoğlu’na iletilmek üzere Şile bezi hediye edildi. İmamoğlu’nun Şile’deki son durağı, sahildeki “Balıkçı Barınağı ve Sahil Düzenleme Projesi” oldu. Sahili boydan boya dolaşan İmamoğlu, bilgi aldığı yetkilileri, eksik gördüğü noktalar konusunda uyardı.