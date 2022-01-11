banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ahmet Kural’a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis!
Ahmet Kural’a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis!
Ali Koç’tan, Samandıra’ya ziyaret
Ali Koç’tan, Samandıra’ya ziyaret
Fed Faiz Artırırsa Bitcoin Nasıl Fiyatlanır?
Fed Faiz Artırırsa Bitcoin Nasıl Fiyatlanır?
Fatih Terim, Florya’da futbolcular ve personelle vedalaştı
Fatih Terim, Florya’da futbolcular ve personelle vedalaştı

İMAMOĞLU VE USTA’DAN ÖRNEK İLÇE TURU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’yla beraber İBB’nin ilçedeki yatırımlarını inceledi, esnaf ziyaretlerinde bulundu, AK Parti Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis üyesi Serdar Zeki Çoban’ın babasının cenaze namazında birlikte saf tuttu. İmamoğlu, Usta’nın, spor kompleksi projesinde, maliyetli olacağı gerekçesiyle yapılmaması gündeme gelen yüzme havuzunun da bulunması talebine, “Zaten o diyalogla yürüsün istiyoruz. Demek ki bir ortak masa, böyle fikirleri açabilir” şeklinde karşılık verdi.

Güncel 11.01.2022, 18:45
İMAMOĞLU VE USTA’DAN ÖRNEK İLÇE TURU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte, ilçedeki İBB şantiyelerinde incelemelerde bulundu. Merkez Mahallesi’ndeki zemin altı otopark inşaatı ile Mevlana Mahallesi’ndeki Küçükköy Stadı inşaat alanında incelemelerde bulunan iki başkan, İBB bürokratlarından çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

USTA’DAN YÜZME HAVUZU TALEBİ

İncelemeler sırasında söz alan Usta, “Sayın Başkan'ım, biz, bu projeye başlarken Gaziosmanpaşa'da, o zaman -Allah rahmet eylesin- Kadri Ağabey’e de çok böyle sitemkar bir talepte bulunmuştum. Büyükşehir Belediyesi’nin bir tane dikil ağacı yoktu 2014’te. Çok kızdı bana o zaman böyle deyince. Dedim ki; ‘Bir tane spor kompleksi, yüzme havuzu, stattı vesaire hiçbir şey yok.’ Burada bir stadyum vardı, onu Mevlana'ya taşımak şartıyla, ‘Hadi size bunu yapmışken bir de stat başlatalım’ dedi. Bizim bu bölge, en yoğun merkezimiz. Aynı zamanda Bayrampaşa'ya da hizmet vereceğiz. Spor salonu, yüzme havuzuna, vatandaşlarla ilk yaptığımız kamuoyu araştırmasında yoğun bir talep vardı. Tabii yüzme havuzu biraz maliyetli. Arkadaşlar da ‘Kaldıralım’ falan dedi ama bence burada isabetli olur. Fayda sağlar” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NDAN ORTAK MASA VURGUSU

İmamoğlu da Usta’ya, “Zaten o diyalogla yürüsün istiyoruz. Demek ki bir ortak masa, böyle fikirleri açabilir. Siyasi başkanlarımızın da fikirlerini alın. Halkın zaten almak zorundasınız. Ona göre son rötuşlar yapılır. Ama bir isteğimiz var: Bitiş tarihini duymak istiyoruz hızlıca. Onu özellikle istiyoruz” şeklinde karşılık verdi. İmamoğlu ve Usta, inceleme gezilerinin yanı sıra, Karadeniz Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Eczaneden kırtasiyeye, lokantadan ayakkabı dükkanına kadar farklı kollarda faaliyet gösteren esnafla bir araya gelen başkanlar, vatandaşlardan gelen sorunları dinledi. Karadeniz Mahallesi Muhtarı Fatma Ertürk’ü de makamın da ziyaret eden İmamoğlu ve Usta, semtte bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nde sağlık çalışanlarıyla buluştu. Sağlıkçılara minnet duygularını ileten İmamoğlu ve Usta, çalışanlarla anı fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar, İmamoğlu’na yol boyunca da sevgi gösterilerinde bulundu.

MECLİS ÜYESİNİN ACISINA ORTAK OLDULAR

İmamoğlu ve Usta, esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis üyesi Serdar Zeki Çoban’ın babası Tevfik Rüştü Çoban’ın, Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına katıldı. Çoban’ın acısına ortak olan İmamoğlu ve Usta, aileye taziyelerini iletti. Merhum Çoban’ı son yolculuğuna uğurlayan Usta ve İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Kültür Sanat Merkezi’i de gezdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahce 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Besiktas 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Goztepe 20 18
17. Kasimpasa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragucu 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyupspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keciorengucu 19 22
14. Manisa Futbol Kulubu 19 22
15. Menemenspor 19 22
16. Altinordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balikesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11