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İmamoğlu haberi verdi: Çalışan maaşları için yılda iki kez ücret artışı kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerinde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldıklarını duyurdu.
Güncel 10.08.2022, 18:18
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerinde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldıklarını bildirdi.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerimizde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldık. Çalışanlarımızın bir bölümü 2. ücret artışlarını Temmuz itibariyle, bir bölümü de eylülde alacak. Sendikalarımızla el sıkışarak atacağımız bu adımımız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.