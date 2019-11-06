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İlk ve ortaöğretimde "ilk ara tatil" zamanı geldi

MEb tarafından yapılan düzenlemeyle bu yıl ilk defa bir değil iki kere ara tatil yapılacak. İlk ve ortaöğretim kurumlarında yarıyıl tatili Şubat ayında iki hafta olarak yapılıyordu. Yeni düzenlemeyle yarıyıl tatili 20 Ocak-31 Ocak arasında yapılacak. Bu tatilin yanı sıra dönem içlerinde de ara tatiller yapılacak. Güz dönemine ait ilk ara tatil Kasım'da, bahar dönemine ait ikinci ara tatil ise Nisan ayında yapılacak. 15 Kasım günü çalan zille öğrenciler arkadaşlarıyla vedalaşıp 9 günlük tatillerine başlayacak.

İlk ve ortaöğretimde "ilk ara tatil" zamanı geldi

MEb tarafından yapılan düzenlemeyle bu yıl ilk defa bir değil iki kere ara tatil yapılacak. İlk ve ortaöğretim kurumlarında yarıyıl tatili Şubat ayında iki hafta olarak yapılıyordu. Yeni düzenlemeyle yarıyıl tatili 20 Ocak-31 Ocak arasında yapılacak. Bu tatilin yanı sıra dönem içlerinde de ara tatiller yapılacak. Güz dönemine ait ilk ara tatil Kasım'da, bahar dönemine ait ikinci ara tatil ise Nisan ayında yapılacak. 15 Kasım günü çalan zille öğrenciler arkadaşlarıyla vedalaşıp 9 günlük tatillerine başlayacak.

06 Kasım 2019 Çarşamba 11:42
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İlk ve ortaöğretimde "ilk ara tatil" zamanı geldi

Ara tatiller ne zaman ve kaç gün olacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2019-2020 eğitim öğretim dönemi takvimi yayınlandı. 9 Eylül'de başlayan eğitim öğretim döneminin ilk tatili Kasım ayında yapılacak. Peki, ara tatiller ne zaman ve kaç gün olacak? Kasım'da okul tatili ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

ARA TATİLLER NE ZAMAN VE KAÇ GÜN OLACAK?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte sayıldığında 16-24 Kasım arası toplam 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte sayıldığında 4-12 Nisan arası toplam 9 gün)

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

9 Eylül'de başlayan 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

Karneler eskiden olduğu gibi yarıyıl tatilinden önce ve yaz tatilinden önce verilecek. 

İlk dönem karnesi 17 Ocak Cuma günü verilecek.

Yılsonu karnesi ise 19 Haziran 2020 Cuma günü verilecek.

Son Güncelleme: 06.11.2019 12:39
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