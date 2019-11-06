İlk ve ortaöğretimde "ilk ara tatil" zamanı geldi

MEb tarafından yapılan düzenlemeyle bu yıl ilk defa bir değil iki kere ara tatil yapılacak. İlk ve ortaöğretim kurumlarında yarıyıl tatili Şubat ayında iki hafta olarak yapılıyordu. Yeni düzenlemeyle yarıyıl tatili 20 Ocak-31 Ocak arasında yapılacak. Bu tatilin yanı sıra dönem içlerinde de ara tatiller yapılacak. Güz dönemine ait ilk ara tatil Kasım'da, bahar dönemine ait ikinci ara tatil ise Nisan ayında yapılacak. 15 Kasım günü çalan zille öğrenciler arkadaşlarıyla vedalaşıp 9 günlük tatillerine başlayacak.