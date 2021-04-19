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İftar yaklaşırken hareketli saatler yaşanıyor!

Korona virüsünün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye’de de önlemler üst seviyeye çıkartıldı.

Güncel 19.04.2021, 15:13
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İftar yaklaşırken hareketli saatler yaşanıyor!


Vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "Evden çıkmayın" uyarısına kulak verdiler. Meydanları boş bıraktılar ama cadde ve sokaklar iftar öncesi doldu taştı. Amasya’nın Suluova ilçesinde iftar vaktine dakikalar kala cadde ve sokaklarda vatandaşların sayısı arttı. Suluova’nın en işlek caddeleri iftara az bir zaman kala sokakta insan yoğunluğu arttı.
ATM kuyruğu, sokaklardaki insanlar virüsten korunmak için maske, eldiven gibi ürünlerle kendince önlemler alandılar ama sosyal mesafeye dikkat etmediler. Haliyle kalabalık meydanlar, parklar boş kalırken, ilçenin en işlek ara sokakları, caddeler insanlarla doldu.

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