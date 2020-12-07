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İçişleri Bakanlığı: 'Kısıtlamayı ihlal eden 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapılmıştır'
İçişleri Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde 56 saatlik süren sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Güncel 07.12.2020, 09:19
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İçişleri Bakanlığı:"2 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır."
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