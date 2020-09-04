İBB, Covid-19’a karşı bisiklet ve yürüme kampanyası başlatıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in işbirliği ve Sağlıklı Şehirler Ortaklığı’nın (The Partnership for Healthy Cities) desteğiyle ulaşıma yönelik alternatif bir kampanyayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.



COVID-19 sürecinde, İstanbul’daki sürdürülebilir ulaşım türlerinin kullanımını arttırmayı amaçlayan proje, aynı zamanda Creative Commons platformu (sağladığı özgür yasal araçlar ile yaratıcılığın ve bilginin paylaşımına, tekrar kullanımına olanak veren, kar amacı gütmeyen bir organizasyon) aracılığıyla tüm dünyaya farklı dillerde bir yol haritası sunacak.



COVID-19 sonrası normalleşme sürecinde, İstanbulluların bireysel motorlu araçların yerine bisiklet ve yürüme gibi aktif ulaşım türlerine yönlendirilmesi amaçlanıyor. Bununla birlikte, İstanbulluların toplu taşımaya olan güvenini yeniden tesis etmek için yakın mesafelerde aktif ulaşımı düşünmeleri konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Kampanyaya ait tasarımlar kısa süre içerisinde çeşitli mecralarda görünür hale gelerek İstanbullular ile buluşacak.



COVID-19 salgını sürecinde, İstanbul’daki tüm toplu ulaşım araçlarında gereken hijyen ve mesafe önlemlerini aldıklarını belirten İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, “Ancak bu önemlerin daha verimli olabilmesi, İstanbulluların kısa mesafeli yolculuklarda tercih edebilecekleri alternatif ulaşım türleriyle farkındalıklarının artmasıyla mümkün olacak” dedi.



Yürümenin ve bisiklete binmenin öneminin arttığı günümüzde, konu ile ilgili bilgilendirme ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu belirten Cihan, başlatılacak kampanya ile İstanbullulara en doğru ve sağlıklı bilgilerin aktarılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Proje ile ilgili konuşan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız da amaçlarının COVID-19 salgınıyla birlikte özel araç kullanımına yönelen İstanbulluları, bisiklet ve yürüme gibi sağlıklı alternatiflere yönlendirmek olduğunu söyledi.



Cansız; “Bu projeyle bir yandan da toplu taşıma kullanmaları halinde nelere dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çekeceğiz. Daha yaşanabilir kentler yaratmak için çalışan ve sürdürülebilir ulaşımla ilgili pek çok projeye imza atan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler olarak, İstanbul’da bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Projenin, pandemi nedeniyle zor günler geçiren İstanbullulara önemli katkıları olacağına inanıyoruz” diye konuştu.



İBB, 2019 sonunda Sağlıklı Şehirler Ortaklığı’nın bir üyesi oldu. Sadece bulaşıcı olmayan hastalık ve yaralanmaların önüne geçmeye odaklanan Sağlıklı Şehirler Ortaklığı; giderek derinleşen COVID-19 halk sağlığı krizinde çalışma kapsamını genişleterek, salgın esnasında hızlı müdahalede bulunabilmeleri için dünya çapında üyesi olan 70 şehre destek vermeye başladı. 2017 yılından bu yana Sağlıklı Şehirler Ortaklığı, Bloomberg Philanthropies tarafından destekleniyor ve Dünya Sağlık Örgütü ve küresel sağlık kuruluşu olan Vital Strategies ile işbirliği yapıyor.



COVID-19 salgının etkileri ve şehir yönetimlerinin müdahalede ön safhada yer alma gerekliliği nedeniyle, Sağlıklı Şehirler Ortaklığı salgın kapsamında üyesi olan şehirlere dört alanda teknik destek veriyor. Teknik desteğin yanı sıra, salgınla mücadelede yerel çabaları destekleyecek bilgi, araç ve iyi örneklerin paylaşılacağı bir platform sağlıyor. Bu çağrı kapsamında Sağlıklı Şehirler Ortaklığı; Türkiye'den tek üyesi olan İBB’ye, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler teknik danışmanlığında, “Risk İletişimi ve Kamu Bilgilendirme Kampanyası” kapsamında destek veriyor.