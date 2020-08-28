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HOPA’NIN GÜNDEMİ DERE YATAKLARINDAKİ YAPILAŞMA
Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat başkanlığında yapılan toplantıda dere yataklarındaki yapılaşma masaya yatırıldı.
Güncel 28.08.2020, 12:18 28.08.2020, 12:19
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Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat başkanlığında yapılan toplantıda dere yataklarındaki yapılaşma masaya yatırıldı.
Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Turan Karagöz, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zeki Aksu ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mecit Aydemir katıldı
Hopa İlçe merkezinde, mahalle ve köylerinde bulunan derelerin mevcut durumu-temizliği ve afet kapsamına alınmış ve yıkılmasına karar verilen yapıların acilen yıkılması gerektiği değerlendirildi.
Toplantıda bu konuda bir dizi kararlar alınarak, önümüzdeki döneme yönelik yapılacak konularda şimdiden hazırlık yapılması kararları alındı.
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