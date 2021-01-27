HOPA TSO YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANDI

HOPA-Hopa TSO Yüksek İstişare 2021 yılı ilk Olağan toplantısını gerçekleştirdi. Osman Akyürek önderliğinde yapılan toplantıda Meriç Burçin Özer, Hasan Azaklı ve Atilla Yıldıztekin’in yanı sıra kurul üyeliğine yeni atanan Artvin Ticaret ve Sanayi Odaları Akademik Danışmanı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından onaylanan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Okan, Makine Mühendisi Çağdaş Topaloğlu ve Eğitimci Maviş Gedik hazır bulundular.

Toplantıya online üzerinden katılan HOPAPORT Lojistik danışmanı ve Lojistik uzmanı Atilla Yıldıztekin’de kurulun çalışmaları ve kentin geleceğinin projelendirilmesi konusunda görüşlerini ileterek en kısa sürede toplantılara katılma isteğini de ifade etti.

Öncelikli olarak daha önceki toplantılarda planlanan faaliyetler ele alınırken Hopa’nın Belleği Kitap Çalışması, Coğrafi İşaretli Ürünler, Sosyal medya faaliyetleri ve yurtdışı temaslar gibi konularda yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Yürütülen çalışmalarla ilgili takvim ve sorumlular belirlendikten sonra toplantı sona erdi.