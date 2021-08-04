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Hilal Kaplan'dan 'Darbe hazırlığı' iddiası: Benden söylemesi, biz hazırız!

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, darbe hazırlığı olduğunu öne sürerek, "Darbe olasılığını, 15 Temmuz'dan dört ay önce yazdığımda da paranoyaklıkla suçlandığım için yine aynı numarayı uygulayacaklardır. Ama garip bir hareketlilik var, benden söylemesi" düşüncesini dile getirdi.

Güncel 04.08.2021, 09:46
Hilal Kaplan'dan 'Darbe hazırlığı' iddiası: Benden söylemesi, biz hazırız!

Kaplan yazısında, "CFR analisti Cook'un, Türkiye'deki geniş çaplı orman yangınları çıkmadan üç gün evvel, Foreign Policy'de "Erdoğan rejimindeki çatlaklar büyüyor" başlığıyla çıkan makalesi dikkat çekici. Makaleyi özetleyen, FP resmi hesabından da paylaştıkları cümle şöyle:

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye genelinde kontrol kurma ve sürdürme kapasitesi zarara uğramış görünüyor. Bu da büyük çaplı protestolar, artan şiddet ve devletin zirvesindeki siyasi mücadeleler olasılığını artırıyor.'

Makale, daha önce örneğin Gezi döneminde Economist dergisinin, Erdoğan'ı şehit edilen Padişah III. Selim'e benzettiği kapağından da hatırlayacağınız bir 'Erdoğan gidiyor' coşkusu barındırıyor." ifadesini kullandı. 

Kaplan şunları kaydetti:

"Sosyal medyadaki gayri milli hesapların FETÖ'yü açıktan savunma telaşı, AK Parti'ye yakın herkesi açık açık infaz edeceklerini söylemelerine varan cüretleri, "Türkiye'ye yardım et" kampanyasındaki troll ağının yurt dışından beslenmiş oluşu... Bu ve benzeri tüm işaretler, bana geçirdiğimiz kışı ve unutmadığımız ayazları anımsatıyor.

Darbe olasılığını, 15 Temmuz'dan dört ay önce yazdığımda da paranoyaklıkla suçlandığım için yine aynı numarayı uygulayacaklardır. Ama garip bir hareketlilik var, benden söylemesi... Gelmekte olan darbe girişimini tahmin ettiğim yazımın başlığı ile bitirelim: Biz hazırız."

Yorumlar (1)
Aslı 35 dakika önce
geldi gene mikser müzeyyen. sen hep hazırsın anam düzenli olarak koğuculuk yapmazsan ipliğin pazara çıkacak diye korkundan sürekli fetöcü değilim hareketleri yapmak zorundasın seni de anlamak lazım... biz de çekeceğiz işte böyle. memleketime bahar gelmiş rakel ablam hoca efendi nerede??
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