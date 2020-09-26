Balçiçek İlter ve Fatih Türkmenoğlu; iki tecrübeli gazeteci, televizyoncu, sunucu; gezmeyi, iyi yemeyi, eğlenmeyi de seven iki dost, kafa kafaya verdiler. “Bugünlerde eskisi gibi seyahat edemiyoruz” diyenler için İstanbul’u, sokakları daha iyi keşfetmeye karar verdiler.

Profesyonel bir ekiple yönettikleri Youtube kanallarında Balçiçek Fatih programını yapmaya başladılar. Kilyos çekimleriyle başlayan ilk bölüm bambaşka duraklarla devam edecek.

Hikayeleriyle mekanlar, en güzel yemekler, mezeler; semtin en özel insanları ve sıcacık sohbetler her Pazartesi yeni bölümüyle Balçiçek Fatih youtube kanalında.