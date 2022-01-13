Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ'nin KDV açıklamasına cevap

İski'den yapılan açıklamada şu ifadelere verilmişti:

“Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığı'nın inceleme raporu sonucunda, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen “Bakım Bedeli” üzerinden alınan KDV'nin tahakkukunun eksik yapıldığı tespit edilmiştir. Yine aynı raporlarda, 2019-2020-2021 yıllarında İstanbullulara “İnsani Su Hakkı” kapsamında ücretsiz olarak verilen suya da, emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu sebeplerle bahse konu KDV'lerin fark tutarı abonelerin faturasına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacak ve tahsil edilen bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılacaktır.”

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: