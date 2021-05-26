Hangi ülkeler seyahat kısıtlaması uyguluyor? İşte güncel liste...

DANİMARKA

Danimarka, 26 Haziran'a kadar AB dijital sertifikasıyla tüm turistlere sınırlarını açmayı planlıyor. Ülke, 1 Mayıs itibarıyla AB/Schengen ülkelerine seyahat izni vermişti.

FRANSA

15 Mayıs itibarıyla 20 milyon kişiyi aşılama hedefine ulaşan Fransa'nın 9 Haziran ve sonrasında bazı uluslararası seyahatlere izin vermesi bekleniyor. Ülke, "TousAntiCovid" adlı uygulama ile yolcuların aşı/test durumunu takip edecek. Öte yandan kısıtlamalara tabi olacak ya da seyahat izni verilecek ülkeler belirlenecek.

MALTA

Malta, 1 Haziran itibarıyla tamamen aşılanmış kişilerin ülkeye girişine izin vermeyi planlıyor. Misafir döngüsünün artırılması adına, ülkede 2 geceden fazla kalan misafirlerin ekstra ücret ödemesi gerekeceği belirtiliyor.

İNGİLTERE

İngiltere'de 17 Mayıs itibarıyla, yeşil kategorideki ülkelerden geliş-gidişlere karantinasız serbest dolaşım imkanı sunuluyor. Ancak yine de söz konusu ülkelerden gelecek yolcuların seyahat önce PCR testi yaptırması gerekiyor. İngiltere'nin şu an için yeşil listesinde bulunan yerler: Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Brunei, İzlanda, Faroe Adaları, Cebelitarık, Falkland Adaları, İsrail, Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları, Saint Helena ve Portekiz.

PORTEKİZ

Euronews'in haberine göre Portekiz, 17 Mayıs itibarıyla sınırlarının tüm AB/Schengen bölgesi vatandaşlarının yanı sıra Birleşik Krallık'a zorunlu olmayan seyahatlere de açık olduğunu duyurdu. Ülkeye gelecek 2 yaşın üzerindeki herkesin negatif test sonucunun bulunması gerekiyor.

İTALYA

İtalya Başbakanı Draghi, 16 Mayıs itibarıyla uluslararası seyahatlere açılışın ilk adımı olarak, AB ülkeleri ile İngiltere ve İsrail'den yolcuların karantinasız olarak ülkeye girişine izin verildiğini duyurdu.

HOLLANDA

Euronews'in haberine göre Hollanda, 15 Mayıs itibarıyla, Portekiz, Malta, İrlanda, Tayland, Ruanda, Aruba, Curacao ve Sint Maarten ile bazı Yunan adalarına zorunlu olmayan seyahatler için izin verdi. Ancak Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, sınır kararlarının değişkenlik gösterebileceği uyarısında bulundu.

YUNANİSTAN

Yunanistan, 14 Mayıs itibarıyla AB ülkeleri ile ABD, İngiltere ve İsrail'e seyahat izni verdi. Bu ülkelerden gelen kişilerin tamamen aşılanmış olmaları ya da negatif test sonucu getirmeleri gerekiyor.

ALMANYA

Robert Koch Enstitüsü, 13 Mayıs itibarıyla, tamamen aşılanmış ve ülkeye gelmeden 72 saat önce negatif test sonucunu almış kişilerin karantinaya girmesine gerek olmadığını bildirdi. Ancak "yüksek riskli" olarak sınıflandırılan ülkelerden gelenler için bu durum geçerli değil.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan, 1 Nisan'dan bu yana, tamamen aşılanmış ya da corona virüsü atlatmış kişilerin karantinada kalmaksızın ülkeye girişine izin veriyor.

İZLANDA

18 Mart'ta açıkladığı kararla İzlanda, AB ülkelerinden gelen, tamamen aşılanmış kişilere seyahat izni veren ilk ülkelerden biri. Ancak ülke, Rusya veya Çin aşılarını yaptıran kişileri bu sınıfta kabul etmiyor.

POLONYA

Polonya, 18 Şubat'tan bu yana, AB ülkeleri ile İzlanda, Liechtenstein, Norveç, İsviçre, Gürcistan, Japonya, Yeni Zelanda, Tayland, Güney Kore, Tunus ve Avustralya'dan gelen, tamamen aşılanmış kişilere karantina uygulamıyor.

ESTONYA

Estonya hükümeti, 2 Şubat'ta, aşılanmış yolcular ile corona virüsü geçirmiş kişilerin karantinadan muaf tutulacağını bildirdi.

ROMANYA

Romanya'nın Acil Durumlar Ulusal Komitesi (CNSU) ocak ayı sonunda, aşılanmış yolcuların karantinaya alınmasına gerek olmayacağını duyurmuştu. Ülkedeki karantinanın Haziran ayında tamamen kaldırılması umuluyor.