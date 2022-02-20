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Hanau Katliamı 2. yılında! 'Olayın iç yüzünün aydınlatılmasını istiyoruz'

İki yıl önce Almanya'nın Hessen Eyaletindeki Irkçı Terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Irkçılığa karşı Antisemitizme, Antizigarizma ve Faşizme karşı mücadele gösteren Almanya'nın başta Siyasileri Hanau ve çevresindeki Sivil Toplum Kuruluşları, TC. Frankfurt Başkonsolosu, Hanau Belediye Başkanı ve Türk ve Alman basın yayın temsilcileri, Emniyet kurumları geniş Güvenlik önlemleri korumasında düzenlenen Anma programında hazır bulunuldu.

Güncel 20.02.2022, 18:37 20.02.2022, 18:47
Hanau Katliamı 2. yılında! 'Olayın iç yüzünün aydınlatılmasını istiyoruz'

Yasemin Bahadır/Almanya

Almanya’nın Hanau kentinde 2 yıl önce 4’ü Türk 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırının 2’nci yılında hayatını kaybedenler anılırken, Berlin’de ise yüzlerce insanın katılımıyla anma töreni düzenlendi.Hanau Şehir Mezarlığında 11:00 sularında sıkı Güvenlik kontrolü çerçevesinde düzenlenen proğrama Ailele yakınları sınırlı bir şekilde kabul edildi.

Hanau Şehir Meydanında 16:00 itibaren 2000 yakın Halk (STK)Sivil toplum kuruluş Başkan ve Temsilcileri Aileler Teröre karşı tek bir yürek olarak.2.Anma Töreni gerçekleştirildi..

Merasimde göşyaşları ve dualar ve Nefret çığlık sesleri yankılandı.

Irkçı saldırıda Hayatını acımasızca kaybedenler Saygı ile anılırken.Teröre karşı dayanışmada konuşmalarında  ihmalkárlık olduğuna dikkat çekilirken Tüm Halk tek bir yürek halinde Teröre Lanet getirirken Nefretle kınandı.

Yasemin Bahadır

2 yıl önce ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 9 kurbanın isimleri

  • Ferhat Ünvar
  • Hamza Kurtovic
  • Said Nesar Hashemi
  • Vili Viorrl Păun
  • Mercedes Kiep Pacz
  • Kalonyan Velkov
  • Fatih Saraçoğlu
  • Sedat Gürbüz
  • Gökhan Gültekin

Ne olmuştu?
Hanau'da iki sene önce gerçekleştirilen ırkçı saldırıda, 4'ü Türk 9 kişi hayatını kaybetmişti. Tobias Rathjen isimli saldırgan şehrin 2 farklı bölgesinde bulunan 2 kafeye ardı ardına saldırılar düzenleyerek rastgele ateş açmıştı. 43 yaşındaki ırkçı saldırganın daha sonra evine giderek, annesini öldürdüğü ve ardından da intihar ettiği açıklanmıştı. Hanau katliamı davası, Federal başsavcılığın 2021 yılının Aralık ayında takipsizlik kararı vermesi sonucu kapanmıştı.

#terör #katliam #hanau #Almanya
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