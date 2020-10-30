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Halil Sezai tahliye edildi
İstanbul Tuzla'da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sezai, kararla birlikte ilk celsede tahliye edildi.
Güncel 30.10.2020, 20:39
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Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Sezai, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müşteki Hüseyin Meriç ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Halil Sezai’nin savunmasını tamamlanmasının ardından avukatlar şarkıcının tahliyesini talep etti.
Mahkemenin karara bağladığı davada, şarkıcı Halil Sezai 1 yıl 11 ay 17 gün ceza aldı. Kararla birlikte bir süredir tutuklu bulunan şarkıcı tahliye edildi.
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