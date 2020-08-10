Hakkari’de zırhlı araç devrildi: İki şehit

Kaza saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Kazada 2 polis memuru şehit olurken, 1 polis de yaralandı. Yaralı polis memuru, Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesindeki Cengiz Üs Bölgesi’nde yakıt ikmali için giden zırlı aracın kaza yapmasıyla şehit olan polis memurları Kısar ile Gül için Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı’nda tören düzenlendi.

Şehit polislerin Türk bayrağına sarılı tabutları tören alanına getirildikten sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da özgeçmişleri okundu.

Duaların okunmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında taşınan Şehit Polis Memuru Adnan Kısar memleketi Antalya’ya, Osman Gül ise Kahramanmaşar’a uğurlandı.