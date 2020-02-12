Giovane Gentile’den Sevgililer Günü’ne özel yüzde 50 indirim fırsatı

Hem iş hem de günlük hayatta vazgeçilemeyen parçaların altına imzasını atan Giovane Gentile, gündelik yaşamdan özel davetlere kadar sevdiğiniz erkeğin her anına eşlik ederek 14 Şubat’ı unutulmaz kılmanıza zemin hazırlıyor. Giovane Gentile, koleksiyondaki parçalarına hakim olan birbirinden iddialı renklerle sınırları zorlayarak erkek modasına damga vuruyor.

Bugünün en gözde rengi hiç şüphesiz ki kırmızı…

Her 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yaşadığınız ‘ne hediye almalıyım?’ telaşına son veren Giovane Gentile, aşkın en özel gününde birçok ürünü yüzde 50 indirim fırsatıyla sunuyor. Kırmızının tüm tonlarını tasarıma kodlayan Giovane Gentile’nin koleksiyonunda; kravatlar, ceketler ve gömlekler yer alıyor.

Siz de Sevgililer Günü telaşı içerisindeyseniz Giovane Gentile’nin Sevgililer Günü koleksiyonuna göz atabilir, sevdiğiniz kişiye birbirinden şık hediyelerden birini alabilirsiniz. Koleksiyon, tüm Giovane Gentile mağazalarında ve www.giovanegentile.com da sizi bekliyor.

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