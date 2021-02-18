Gezen Tavuk Nedir ?

Gezen tavuk yumurtası, tavukların kapalı ortam dışında dolaşıp doğal olarak kendi yemini kendisinin bulabildiği ve güneş ışığını alarak doğal ortamına uygun olarak yaşayan tavukların yapmış olduğu yumurtalardır.

Tabi ki gerçekten gezen tavuk yumurtasını bulmak büyük şehirlerde çok zor, gezen tavuk yumurtası ismiyle satılan bir çok firmanın ürünleri mevcut, gezen tavuk yumurtası normal çiftlik üretimi yumurtaların neredeyse 2 katı fiyatına satılmaktadır.

Bu tür yumurtaların ticari yumurtalardan hiçbir farkı yoktur. Hatta ticari yumurtaların şu avantajı vardır; hijyeniktir, yediği yem bellidir, bulunduğu ortam bellidir, aşılamaları ilaçlamaları zamanında yapılır ve kontrol altındadır. Herhangi bir hastalık riski oluştuğu an müdahale edilir ve o sürü kesime gönderilir.