Getir, trafikte kalıcı bilinç için kolları sıvadı!

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin girişimiyle hayata geçen ‘Trafikte Küçük Hata Yoktur’ sosyal yatırım projesiyle, 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında çocuklarda trafik kuralları hakkında farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Getir’in de destekçisi olarak yer aldığı proje kapsamında, Türkiye genelinde onlarca okulda düzenlenecek tiyatro gösterileriyle 3-11 yaş arasındaki binlerce öğrenciye trafik bilinci aşılanacak.

Geleceğe yatırım yapan proje…

Geleceğin yetişkinlerinin trafik kuralları konusunda bilgilenmesine ve onlardan sonraki nesillerin de aynı bilinç ile yetişmesine önayak olacak proje ile direkt 6 milyon çocuğa ve dolaylı olarak 24 milyon kişiye ulaşılacak. ‘Trafikte Küçük Hata Yoktur’, trafik işaretlerinden, emniyet kemerinin kullanımına, yaya güvenliğine ve cep telefonu kullanmanın sakıncalarına kadar pek çok konunun ele alındığı tiyatro gösterilerine ek olarak, aileler için seminer, mobil oyun, kamu spotu, sosyal medya paylaşımları ile desteklenerek ülke çapında sosyal yatırım projesi olarak şekillendirilecek. Proje ile %98,7’si, insan hatasından kaynaklanan kazaların trafik bilinci ve sosyal farkındalık oluşturularak asgari seviyeye indirilmesi amaçlanıyor.

‘Bilinçli birey, bilinçli toplum, asgari kayıp’

Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan 1 milyon 229 bin 364 adet trafik kazasının 186 bin 532 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olarak kayda geçti. Bu kazalarda yaşanan can kayıplarının %42,9'u sürücü, %34,9'u yolcu, %22,2'si ise yaya iken toplamda 6 bin 675 kişi hayatını kaybetti. [1]