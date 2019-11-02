"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası yoğun ilgi görüyor

Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına katılım tüm hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Kampanyası kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Büyük bir katılım oranının sağlandığı kampanyada 11 milyon fidan 11 Kasım tarihinde toprakla buluşacak. Kampanya kapsamında hedeflenilen 11 milyon 47 bin 430 fidanın 9.157.983 sahiplenildi. Gelecegenefes.com sitesi üzerinden sahiplenilebilen fidanların yanı sıra kampanyaya bağış da yapılabiliyor. Site zaman zaman yoğunluk nedeniyke hata verebiliyor. 81 ilde 11 Kasım saat 11:11'de başlayacak olan 11 milyon fidan kampanyası 3 saat içerisinde tamamlanacak.

NASIL FİDAN SAHİPLENEBİLİRİZ?

Fidan bağışının yanı sıra ekilecek fidanları ücretsiz olarak sahiplenmeniz de mümkün. Kampanyaya katılım https://gelecegenefes.com/ adresinden sağlanıyor. Dilediğiniz şehri seçerek fidanınızın ekileceği alan bilgisinin bulunduğu sertifikayı ilinizde yapılacak törene katılmanız durumunda alabiliyorsunuz.

BİR FİDAN NE KADAR?

Kişi ya da Kuruluş istenen sayıda fidan bağışında bulunulabiliyor. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alıyor.

1 Fidan bağışının ücreti 10 TL

GELECEĞE NEFES OL KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

TÖREN NEREDE VE NE ZAMAN?

11 Kasım 2019’da saat 11.11’de 81 ilde seçili alanlarda gerçekleştirilecek olan törenler için kampanya sitesinden şöyle duyuru yapıldı:

"11 Kasım 2019’da saat 11.11’de sizi, aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınız ile birlikte bereketli topraklarımıza fidan dikmeye bekliyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en değerli miras 11 Kasım 2019 tarihinde birlikte dikeceğimiz fidanlarımız olacak."

İlinizdeki tören alanlarını öğrenmek için internet sitesindeki "tören alanları" menüsünün kullanabilirsiniz.

Bazı tören alanlarını sizler için derledik:

İSTANBUL:

EYÜP / PİRİNÇÇİ MAH. / AĞAÇLANDIRMA SAHASI

PENDİK / KURNA / ORMAN ARAZİSİ AĞAÇLANDIRMASI (End.Ağaç)

ANKARA:

YENİMAHALLE / SUSUZ / BATIKENT ÇAKIRLAR A.O.Ç ARAZİSİ

İZMİR:

KARABAĞLAR / ÇATALCA / TIRAZLI MEVKİİ AĞAÇLANDIRMA SAHASI

KINIK / BERGAMA / ENDÜSTRİYEL PLANTASYON SAHASI

ÖDEMİŞ / BADEMLİ / TOPRAK MUHAFAZA

BAYINDIR / SARIYURT / SUNİ TENSİL

BURSA:

NİLÜFER / ÇALI/BAŞKÖY MEVKİİ / AĞAÇLANDIRMA SAHASI



ANTALYA:

AKSU / AKSU / AĞAÇLANDIRMA ALANI

MANAVGAT / TAŞAĞIL / ORMAN ARAZİSİNE AİT AĞAÇLANDIRMA ALANI

FİNİKE / FİNİKE / FİNİKE-KUMLUCA ORTA REFÜJ-SAHİL KESİMİ

KUMLUCA / KUMLUCA / OKUL AĞAÇLANDIRMASI

KONYA

SELÇUKLU / SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / AĞAÇLANDIRMA SAHASI



DİYARBAKIR

MERKEZ / MERKEZ / DİCLE ÜNİVERİSTESİ BAHÇESİ AĞAÇLANDIRMA SAHASI



ADANA

SARIÇAM / GÖKBUKET MAHALLESİ / AĞAÇLANDIRMA ALANI

TRABZON