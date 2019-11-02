Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK ETKİNLİKLER İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
98463
ALTIN
277.941
DOLAR
5.7020
STERLİN
7.3877
EURO
6.3682

"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası yoğun ilgi görüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Ol Kampanyası kapsamında fidan sahiplenme oranları Türkiye genelinde % 87'ye ulaştı. Büyükşehirlerde dikilecek olan fidanlar kısa sürede sahiplenildi. Site üzerinden bağış da yapılabilen "Geleceğe Nefes Ol" Kampanyası "11 milyon ağaç: Bugün fidan, yarın nefes" sloganı ile yola çıktı.

"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası yoğun ilgi görüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Ol Kampanyası kapsamında fidan sahiplenme oranları Türkiye genelinde % 87'ye ulaştı. Büyükşehirlerde dikilecek olan fidanlar kısa sürede sahiplenildi. Site üzerinden bağış da yapılabilen "Geleceğe Nefes Ol" Kampanyası "11 milyon ağaç: Bugün fidan, yarın nefes" sloganı ile yola çıktı.

02 Kasım 2019 Cumartesi 11:38
1254 Okunma
"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası yoğun ilgi görüyor

Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına katılım tüm hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Kampanyası kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Büyük bir katılım oranının sağlandığı kampanyada 11 milyon fidan 11 Kasım tarihinde toprakla buluşacak. Kampanya kapsamında hedeflenilen 11 milyon 47 bin 430 fidanın 9.157.983 sahiplenildi. Gelecegenefes.com sitesi üzerinden sahiplenilebilen fidanların yanı sıra kampanyaya bağış da yapılabiliyor. Site zaman zaman yoğunluk nedeniyke hata verebiliyor. 81 ilde 11 Kasım saat 11:11'de başlayacak olan 11 milyon fidan kampanyası 3 saat içerisinde tamamlanacak.

NASIL FİDAN SAHİPLENEBİLİRİZ?

Fidan bağışının yanı sıra ekilecek fidanları ücretsiz olarak sahiplenmeniz de mümkün. Kampanyaya katılım https://gelecegenefes.com/ adresinden sağlanıyor. Dilediğiniz şehri seçerek fidanınızın ekileceği alan bilgisinin bulunduğu sertifikayı ilinizde yapılacak törene katılmanız durumunda alabiliyorsunuz.

BİR FİDAN NE KADAR?

Kişi ya da Kuruluş istenen sayıda fidan bağışında bulunulabiliyor. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alıyor.

1 Fidan bağışının ücreti 10 TL 

GELECEĞE NEFES OL KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

TÖREN NEREDE VE NE ZAMAN?

11 Kasım 2019’da saat 11.11’de 81 ilde seçili alanlarda gerçekleştirilecek olan törenler için kampanya sitesinden şöyle duyuru yapıldı:

"11 Kasım 2019’da saat 11.11’de sizi, aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınız ile birlikte bereketli topraklarımıza fidan dikmeye bekliyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en değerli miras 11 Kasım 2019 tarihinde birlikte dikeceğimiz fidanlarımız olacak."

İlinizdeki tören alanlarını öğrenmek için internet sitesindeki "tören alanları" menüsünün kullanabilirsiniz. 

Bazı tören alanlarını sizler için derledik:

İSTANBUL:

  • EYÜP / PİRİNÇÇİ MAH. / AĞAÇLANDIRMA SAHASI
  • PENDİK / KURNA / ORMAN ARAZİSİ AĞAÇLANDIRMASI (End.Ağaç)

ANKARA:

  • YENİMAHALLE / SUSUZ / BATIKENT ÇAKIRLAR A.O.Ç ARAZİSİ

İZMİR:

  • KARABAĞLAR / ÇATALCA / TIRAZLI MEVKİİ AĞAÇLANDIRMA SAHASI
  • KINIK / BERGAMA / ENDÜSTRİYEL PLANTASYON SAHASI
  • ÖDEMİŞ / BADEMLİ / TOPRAK MUHAFAZA
  • BAYINDIR / SARIYURT / SUNİ TENSİL

BURSA:

  • NİLÜFER / ÇALI/BAŞKÖY MEVKİİ / AĞAÇLANDIRMA SAHASI

ANTALYA:

  • AKSU / AKSU / AĞAÇLANDIRMA ALANI
  • MANAVGAT / TAŞAĞIL / ORMAN ARAZİSİNE AİT AĞAÇLANDIRMA ALANI
  • FİNİKE / FİNİKE / FİNİKE-KUMLUCA ORTA REFÜJ-SAHİL KESİMİ
  • KUMLUCA / KUMLUCA / OKUL AĞAÇLANDIRMASI

KONYA

  • SELÇUKLU / SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / AĞAÇLANDIRMA SAHASI


DİYARBAKIR

  • MERKEZ / MERKEZ / DİCLE ÜNİVERİSTESİ BAHÇESİ AĞAÇLANDIRMA SAHASI


ADANA

  • SARIÇAM / GÖKBUKET MAHALLESİ / AĞAÇLANDIRMA ALANI

TRABZON

  • AKÇAABAT / AKÇAABAT / ÜNİVERSİTE BAHÇESİ AĞAÇLANDIRMASI SAHASI

Son Güncelleme: 02.11.2019 12:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hürriyet'i kim yönetecek?
Hürriyet'i kim yönetecek?
Hürriyet'te deprem: Vahap Munyar da gitti
Hürriyet'te deprem: Vahap Munyar da gitti
KYK ve vakıfların burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK ve vakıfların burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim