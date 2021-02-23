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Geçmişte hapis yatmış 17 ünlü isim!

Geçtiğimiz yıllarda hayatının bir bölümünü hapiste geçiren ünlü isimler kimler? İşte birkaç isim...

Güncel 23.02.2021, 13:23 23.02.2021, 13:45
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Geçmişte hapis yatmış 17 ünlü isim!

1. Yılmaz Güney

Yılmaz Güney, 1974 yılında Yumurtalık Savcısı'nı öldürme suçundan, 18 yıla mahkum oldu. 1981 sonunda izin alarak ayrıldığı Isparta Cezaevi'ne dönmeyip, yurtdışına kaçtı ve Fransa'ya sığındı. Güney 9 Eylül 1984'te Paris'te öldü.

2. Mike Tyson

 

Mike Tyson; tecavüz suçlamasıyla 3 yıl hapis cezası aldı.

3. Deniz Seki

Uyuşutrucu kullanmak ve kullananlara temin etmek için bulundurmak suçundan tutuklanan ünlü şarkıcı Deniz Seki, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

4. Gökhan Özen

Ünlü şarkıcı, kuaför Mehmet Gülsüm'ün kaçırılarak dövülmesi olayına karıştığı için 2 ay cezaevinde kaldı. Şikayetin geri alınması üzerine tahliye oldu.

5. İbrahim Tatlıses

1987 yılında İzmir'de film yapan İbrahim Tatlıses, bazı sahneleri İzmir Fuarı içinde çekmek istedi. Daha önceden fuara giriş izni alınmadığı için polis, çekim ekibini fuara sokmadı. Buna çok sinirlenen Tatlıses ile polisler tartıştı.

6. Öztürk Serengil

1980'li yıllarda Libya'da ticaret yapan Öztürk Serengil, bir süre sonra dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanıp cezaevine konuldu.

7. Mark Wahlberg

Amerikalı aktör Wahlberg ilk suçunu işlediğinde 16 yaşındaydı! Bir saldırı olayına karışan Mark Wahlberg 1.5 ay hapis cezasına mahkum edildi.

8. Michelle Rodriguez

Ünlü isimlerin arasında en şanslı olanı Michelle Rodriguez! Alkollü araç kullanmaktan hapis cezası alan güzel yıldızın başına talih kuşu konmuş! Tam 6 ay 18 gün hapse mahkum edilen oyuncu hapishane doluluğundan salıverildi.

9. Paul McCartney

1980 yılında Tokyo Havaalanı'nda yarım kilo uyuşturucuyla yakalanan McCartney, İngiltere'ye sınır dışı edilmeden önce Tokyo'da 10 gün hapis yattı.

10. Danny Trejo

1960 ve 1970 yılları arasında hapse giren ünlü oyuncu bir dönemini eksiksiz bir suçlu olarak yaşadı. En uzun hapis cezasını da 5 yıl olarak aldı.​

11. Haluk Levent

Şarkıcı, 1997'de, on yıl öncesine ait 3 milyon liralık karşılıksız çek nedeniyle tutuklandı. Sanatçı, Adana E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Oradan da Metris Cezaevi'ne nakledildi. Haluk Levent tam 9 ay 15 gün hapis yattı.

12. Ja Rule

Rapçi Ja Rule, tam 1.5 yılını hapiste geçirdi. Ja Rule 2010 yılında yasa dışı silah taşıdığı gerekçesiyle hapis cezasına mahkum oldu.

13. Martha Stewart

2001 yılında borsa skandalıyla gündeme geldi. Steward, federal müfettişlere yalan ifade vermek suçundan 5 ay hapis cezası aldı.

14. Wesley Snipes

Aktör Wesley Snipes 2010-2013 yılları arasında hapse mahkum edildi. Wesley Snipes vergi kaçırmak suçunu işlediğinden dolayı hapis cezasına mahkum edildi.

15. Serdar Ortaç

Şarkıcı Serdar Ortaç 1999 yılında askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan 54 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde kalmıştı.

16. Doğuş

Çeşitli suçlara karıştığını itiraf eden Doğuş, 'ırza geçmek' suçundan 1993'te 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16. Ronaldinho

 

Bir zamanlar oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Ronaldinho, 40 yaşına girdi. Daha önce Barcelona ve Milan gibi kulüplerde forma giyen Brezilyalı eski süperstar, yaş gününü dramatik bir şekilde, hapishanede kutladı..

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