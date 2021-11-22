Gazeteci Nevşin Mengü'nün koronavirüse yakalandı

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Koronavirüse yakalandığını duyuran Mengü, hastalığı hafif geçirmediğinin altını çizdi.

3 kez BioNTech aşısı olduğunu söyleyen Mengü, Instagram hesabından yaptığı duyuruda tavsiye istedi.

"TAVSİYENİZ VARSA ALIRIM"

Mengü'nün paylaşımında, "Koronavirüs pozitifim maalesef. 3 doz BioNTech olmuş olmama rağmen pek de hafif geçmiyor. Bendeki semptomu baş ağrısı oldu. Hastalığı geçirmiş arkadaşlar, tavsiyeniz varsa alırım." ifadelerini kullandı.