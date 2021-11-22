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Gazeteci Nevşin Mengü'nün koronavirüse yakalandı
3 doz BioNTech aşı olduğunun altını çizen gazeteci Nevşin Mengü, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastalığı ağır geçirdiğini söyledi.
Güncel 22.11.2021, 11:41
Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Koronavirüse yakalandığını duyuran Mengü, hastalığı hafif geçirmediğinin altını çizdi.
3 kez BioNTech aşısı olduğunu söyleyen Mengü, Instagram hesabından yaptığı duyuruda tavsiye istedi.
"TAVSİYENİZ VARSA ALIRIM"
Mengü'nün paylaşımında, "Koronavirüs pozitifim maalesef. 3 doz BioNTech olmuş olmama rağmen pek de hafif geçmiyor. Bendeki semptomu baş ağrısı oldu. Hastalığı geçirmiş arkadaşlar, tavsiyeniz varsa alırım." ifadelerini kullandı.