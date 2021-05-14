Gazeteci Bilal Koçak Açık Kalp Ameliyatı Oldu
Operasyon Başarılı Bir Şekilde Sonuçlandı.
Tıkanan 3 damarı başarılı bir şekilde değiştirildi
Ekovitrin Medya Grubu Kurucu Ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi, Ekovitrin Dergisi ve Ekovitrin.com sitesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Bilal Koçak Özel Çamlıca Erdem Hastanesinde 8 Mayıs Cumartesi günü açık kalp ameliyatı oldu. Operasyon kalp ve damar cerrahı Op. Dr. Özkan Kantarcı, Op. Dr. Konul Ahmedova, kardiyoloji doktor Muhammet Fatih Ayçiçek ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Baypass ameliyatında Bilal Koçak’ın tıkanan 3 damarı başarılı bir şekilde değiştirildi. Bilal Koçak 1 haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.
Koçak'tan teşekkür mesajı
Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak ameliyat sonrasında şu teşekkür mesajını yayınladı:
“Başarılı bir ameliyat geçirip sağlığıma kavuşmak bana en güzel bayram hediyesi oldu. Herşey Allah’ın takdiridir. Ameliyatım 8 Mayıs Kadir Gecesi’ne denk geldi. Operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştiren Özel Çamlıca Erdem Hastanesi’nin doktorlarına, büyük bir fedakarlıkla hizmet veren sağlık ekibine, hastanenin kurucusu olan Külünk ailesine, ameliyat sırasında kan bağışında bulunanlara, hastanede kaldığım sürece yanımdan hiç ayrılmayan eşime, çocuklarıma, geçmiş olsun dileklerini ileten dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum.”