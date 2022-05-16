banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Benzin fiyatları arşa çıkacak! Zam geliyor...
Benzin fiyatları arşa çıkacak! Zam geliyor...
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
Roland Garros elemelerinde 3 Türk
Roland Garros elemelerinde 3 Türk
Tarım ve Orman Bakanlığından “ithal buğday” açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığından “ithal buğday” açıklaması

G7 ülkeleri açlık krizi uyarısı yapıyor!

Ukrayna, limanlarında bekleyen 25 milyon ton tahılı ihraç etmenin yollarını ararken, alternatif olarak görülen Hindistan’dan buğday ihracatına yasak geldi. G7 ise küresel açlık krizi uyarısı yapıyor.

Güncel 16.05.2022, 10:05
G7 ülkeleri açlık krizi uyarısı yapıyor!

Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkenin Ukrayna’daki savaşın ardından buğday alımları için yöneldiği Hindistan buğday ihracatını yasaklarken, G7’den açlık krizi uyarısı geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock G7 ülkelerinin acil bir şekilde Ukrayna tahıl ihracatına alternatifler aradığını ve Rusya’nın devam ettirdiği savaşın küresel bir açlık krizine yol açabileceğini söyledi. Dünya'da Hilal Sarı imzasıyla yer alan habere göre, Ukrayna’nın 25 milyon ton tahılı limanlarda takılmış durumda. G7 dışişleri bakanlarının Almanya’da gerçekleşen 3 günlük toplantısı sonrası konuşan Baerbock, “Ukrayna’nın 25 milyon ton tahılı Rus güçleri tarafından Ukrayna limanlarında bloke edilmiş durumda - dünyanın acilen ihtiyacı olan tahıl bu” diye konuştu. Baerbock “(Limanlardan) çıkarabileceğimiz her bir ton, bu açlık kriziyle mücadeleye yardımcı olacak. Şu anda her hafta kritik öneme sahip” dedi.

"Rusya, limanlardaki tahılın çıkmasına izin vermiyor"

G7 bakanlarının toplantısında önemli bir yer kaplayan açlık krizi riski, toplantının sonuç bildirgesinde de vurgulandı. Bildirgede “Rusya’nın savaşının yakın tarihin en ağır gıda ve enerji krizlerinden birini oluşturduğu, bu durumun şimdi dünya genelinde en kırılgan nüfusları tehdit ettiği” belirtildi. G7 küresel gıda güvenliğinin sağlanması için atılacak koodine adımları hızlandırmayı ve en güvenilir müttefiklerinin gıda güvenliğine destek olmayı taahhüt etti. Baerbock’un ifadeleriyle gıda krizini çözmenin en kolay yolu Rusya’nın operasyonlarını durdurması ve tahılın Ukrayna limanlarından çıkmasına izin vermesi. Ancak Baerbock gıda fiyatlarının normalleşmesini sağlayacak bu adım için “Fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den bunun olabileceğine ilişkin bir sinyal gelmedi” dedi.

Hindistan'ın yasağı ve kuraklıklar krizi daha da kötüleştirecek

Dünyanın en büyük buğday çıkaracaktı ihracatçılarından Ukrayna’nın savaş nedeniyle tahılını ihraç edememesi, tahıl fiyatlarında yıl başından bu yana yaşanan yükselişi daha da hızlandırdı. Cumartesi günü Ukrayna’daki sıkıntıların ardından buğdayda bir alternatif olarak öne çıkan Hindistan’ın da buğday ihracatını yasaklaması, G7’nin açlık krizi uyarılarını destekleyen bir gelişme. Yeni Delhi hükümeti, ihracat yasağının “ülkenin genel gıda güvenliğini yönetebilmek amacıyla” tasarlandığını belirtti. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan kuraklıklar da buğday fiyatlarını yükseltiyor.

Buğday ihracatını 10 milyon tona çıkaracaktı

ABD Tarım Bakanlığı tahminlerine göre küresel buğday üretimi bu üretim sezonunda son dört yılda ilk kez düşüş kaydedecek. Hindistan’ın yasağı ile birlikte uzmanlar gıda fiyatlarının daha da yükseleceğini ve özellikle gıdada Hindistan’dan tahıl ithalatına bağımlı olan fakir ülkelerde açlığın artacağını belirtiyor. Ukrayna’nın 24 Şubat’ta işgal edilmesinin ardından kesintiye uğrayan tahıl ihracatı nedeniyle alıcı ülkeler Karadeniz Bölgesi’nen sonra dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi Hindistan’dan alım yapmaya başlamıştı. Yasaktan önce Hindistan’ın bu yıl 10 milyon ton ile rekor buğday ihracatı yapması planlanıyordu. 2021-22 sezonunda (martla biten 12 ay) Hindistan 7 milyon ton buğday ihracatıyla da rekor kırmıştı.

KÜRESEL BİR GIDA KRİZİNE DOĞRU

Şikago Emtia Borsası’nda (CBOT) en çok işlem gören buğday vadelileri cuma günü hafif düşüşle 11,67 dolardan kapandı ancak öncesinde 2 ayın zirvesini gördü, ayrıca yıl başından bu yana ise yüzde 50 yükseldi. Avrupa buğday vadelilerinde ise ton fi yatı 410,75 Euro ile marttaki tarihi rekoruna dayandı. Rabobank analisti Carlos Mera, ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) arzın düşeceğine ilişkin açıklaması için “USDA küresel bir gıda krizine doğru gittiğimizi açıkça belirtmiş oldu. Gelecek 12 ay çok zorlu olacak” diye konuştu.

#g7 #açlık #kriz #Rusya #Ukrayna #buğday
Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
20°
açık