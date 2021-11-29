Fırtına Türkiye'yi vurdu: Çatılar uçtu, çamur yağdı, sel bastı...

Türkiye güne şiddetli rüzgar ve fırtınayla uyandı. Çeşitli illerimizden gelen haberler nedeniyle herkes büyük korku yaşarken, Meteoroloji'den 17 il için turuncu, 35 il için ise sarı kodlu uyarı geldi. Vatandaşlardan çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar konusunda tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL'DA ÇAMUR YAĞDI

Dünden bu yana lodosun etkili olduğu İstanbul, bu sabaha da hareketli başladı. Kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. İstanbul'da sabah saatlerinde çamur yağdı.

ARNAVUTKÖY'DE UÇAN ÇATI KORKUTTU

Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KARŞIYAKA'DA DENİZ TAŞTI

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 110 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı aksadı, kentte vapur seferleri iptal edildi. Tam fırtına nedeniyle Karşıyaka ilçesi sahilinde deniz taştı. Çift yönlü bölünmüş yolun Karşıyaka- Konak istikametindeki kısmı tamamen suyla kaplanınca, sürücüler zor anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, itfaiye araçları ve su tankerleriyle bölgedeki suları temizlemek için çalışma başlattı. Denizde ise dev dalgalar oluştu.

GAZ BETONLAR AŞAĞI DÜŞTÜ

Yine İzmir'de şiddetli lodos nedeniyle tadilatta olduğu için kapalı olan 4 katlı otelin 3'üncü katının balkonundaki gaz betonlar sokağa düştü. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi düşen gaz betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sokaktaki araçlarda da maddi hasar oluştu.

EDREMİT'TE 90 KİLOMETRE HIZLA ETKİLİ OLDU

Denizdeki hızı saatte 90 kilometreye ulaşan lodos, Edremit Körfezi'ne kıyısı bulunan Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ile Havran ilçelerinde etkili oluyor.

KOCAELİ'DEN KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle İzmit Körfezi'nde vapur seferleri iptal edilirken, Körfez Hereke sahilinde kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Sahil bandında kıyıya vuran dalgalar nedeniyle yerler suyla kaplandı.

270 YILLIK ÇINAR DEVRİLDİ

Bursa'nın Kestel ilçesi Cuma Caddesi'nde bulunan ve yaklaşık 270 yıllık olan çınar ağacı, sabah saat 07:00 sıralarında büyük bir gürültüyle devrildi.

TEKİRDAĞ VE ÇANAKKALE'DE SEFERLER İPTAL

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri saat 12.00 itibariyle geçici olarak durduruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı fırtına ve yağış uyarısının ardından Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi, Tekirdağ'dan Karabiga, Avşa ve Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi.

Marmara Denizi'ndeki adalara yapılacak feribot seferlerinin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından başlanacağı belirtildi. Uluslararası taşımacılık yapan 10 tanker ve şilep de Tekirdağ açıklarında demirledi.