Financial Times: 'Türkiye SİHA'ları ABD, İsrail ve Çin'e rakip oldu'

Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalarda, Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan ordusunun Türk yapımı SİHA'ları çok sayıda Ermeni mevkisinde kullandığı görüntüler, Financial Times tarafından ABD, Çin ve İsrail SİHA'larına rakip olarak gösterildi. Gazetede yer alan habere göre Dağlık Karabağ'ın son yıllarda Suriye, Libya, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz'in ardından Türk SİHA'larının kullanıldığı 5. yabancı çatışma bölgesi olduğu belirtilerek, "Genişleyen Türk insansız hava aracı endüstrisi, Türkiye'nin batılı silah alımlarına olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik yirmi yıllık bir çabanın sonucudur" ifadesine yer verildi.

Yükselen bir drone gücü

Türk SİHA'larına yönelik haberde İHA programının Türkiye'yi yükselen bir drone gücü haline getirdiği belirtilirken, New York Bard'daki Drone Çalışmaları Merkezi'nin Direktörü Dan Gettinger'ın, "Türkiye'nin ABD, İsrail veya Çin'e önemli bir rakip olduğunu söyleyebilirim" ifadelerine yer verildi. King's College London'da görev yapan eski bir ABD deniz ve askeri araştırmacısı Rob Lee'nin Türk SİHA'ları için, "Askeri güç Türk dış politikasının gerçekten önemli bir unsuru haline geldi" açıklaması yer aldı.

Terör ile mücadele

Türkiye'de SİHA'ların 2017'den beri PKK'ya karşı olarak kullanıldığını belirten Financial Times gazetesi, Türkiye'nin kendi İHA'larını üretme çabasının, terör örgütü PKK ile olan mücadelesi ile bağlantılı olduğunu söyledi.