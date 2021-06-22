FBI, Sezgin Baran Korkmaz'ın adresini nasıl tespit etti?

“Amerika, Korkmaz’ın Avusturya’da olduğunu da cep telefonunu da biliyor, adresi bilmiyordu” diyen Uğuroğlu, “Halk TV’ye telefonla 2 kez bağlanıp uzun konuştu. FBI adresin nokta tespitini yapıp Avusturya İstihbarat’a bildirdi. Polis, SBK’yı yakaladı” ifadelerini kullandı.

Uğuroğlu’nun sosyal medya paylaşımı şöyle: