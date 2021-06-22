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FBI, Sezgin Baran Korkmaz'ın adresini nasıl tespit etti?
Gazeteci, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, ABD’nin talebi doğrultusunda Avusturya’da gözaltına alınan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın, Halk TV’de Veyis Ateş’in katıldığı canlı yayına telefonla yaptığı bağlantı ile yerinin tespit edildiğini belirtti.
Güncel 22.06.2021, 12:17
“Amerika, Korkmaz’ın Avusturya’da olduğunu da cep telefonunu da biliyor, adresi bilmiyordu” diyen Uğuroğlu, “Halk TV’ye telefonla 2 kez bağlanıp uzun konuştu. FBI adresin nokta tespitini yapıp Avusturya İstihbarat’a bildirdi. Polis, SBK’yı yakaladı” ifadelerini kullandı.
Uğuroğlu’nun sosyal medya paylaşımı şöyle: