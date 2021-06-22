banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hazırlıklar başladı! Emrahcoin geliyor!
Hazırlıklar başladı! Emrahcoin geliyor!
FBI, Sezgin Baran Korkmaz'ın adresini nasıl tespit etti?
FBI, Sezgin Baran Korkmaz'ın adresini nasıl tespit etti?
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Yargıtay'dan usta çırak kararı

FBI, Sezgin Baran Korkmaz'ın adresini nasıl tespit etti?

Gazeteci, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, ABD’nin talebi doğrultusunda Avusturya’da gözaltına alınan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın, Halk TV’de Veyis Ateş’in katıldığı canlı yayına telefonla yaptığı bağlantı ile yerinin tespit edildiğini belirtti.

Güncel 22.06.2021, 12:17
FBI, Sezgin Baran Korkmaz'ın adresini nasıl tespit etti?

“Amerika, Korkmaz’ın Avusturya’da olduğunu da cep telefonunu da biliyor, adresi bilmiyordu” diyen Uğuroğlu, “Halk TV’ye telefonla 2 kez bağlanıp uzun konuştu. FBI adresin nokta tespitini yapıp Avusturya İstihbarat’a bildirdi. Polis, SBK’yı yakaladı” ifadelerini kullandı.

Uğuroğlu’nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

banner486
Yorumlar (0)
25°
açık
banner493