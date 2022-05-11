Eurovision Heyecanı Bu Sene Twitter'da Yaşanacak

Twitter'da Eurovision'u takip etmek için 5 tüyo

Eurovision, Avrupa’da birçok müzik tutkunu için her yıl özlemle beklenen bir etkinlik, büyük bir şov. Avrupa pop kültürünün temelinde yer alan etkinliklerden biri olan Eurovision’u takip etmenin en iyi yollarından biri de Twitter. Her yıl Eurovision, Twitter'da büyük bir topluluğun bir araya gelip müziği, çeşitliliği ve eğlenceyi kutladıkları anlara sahne oluyor.

Eurovision 2022 kapıda, 66. Eurovision için artık hazırız. Twitter, topluluklarıyla etkileşim kurmak, anlamlı bağlantılar kurmak ve popüler kültürü kutlamak isteyen Eurovision fanlarının (Eurofans) evi haline geldi. Kullanıcıların %72'si Twitter'ın kendilerini çevrimiçi bir topluluğun parçası olduklarını hissettirdiğini söylerken, platformdaki etkinlikler bunu doğruluyor. Eurovision hakkındaki küresel konuşma, 2019'dan 2021'e iki katına çıktı.

İşte Twitter'da Eurovision'u takip etmek için 5 ipucu

Neredeyse geldik! Eurovision finali 14 Mayıs'ta Torino'da gerçekleşecek ve Twitter'daki Eurofans topluluğu, performanslar, sanatçılar ve oylama hakkında gerçek zamanlı olarak heyecan verici tartışmalara katılmaya hazırlanıyor.

İster bir parti için arkadaşlarınızla bir araya geliyor olun, ister koltuğunuzun rahatlığında en sevdiğiniz sanatçıyı destekliyor olun, Twitter, Eurovision ile ilgili her şeyi takip etmek için en iyi yer. Dünyanın her yerindeki diğer Eurofans ile bağlantı kurmak ve en son gelişmeleri kaçırmamak için bu yılın #ESC2022'sinden en iyi şekilde yararlanılması için Twitter, kullanışlı kılavuzu bir araya getirdi.

Eurovision haftası boyunca canlı veriler

Eurovision haftası boyunca, Twitter'ın Canlı Veri Gözlemevi ile topluluğun büyük final öncesinde nasıl hissettiğini takip edebilirsiniz. Tweetler, ülkelere göre en çok kullanılan emojiler ve daha fazlasının çetelesini tutacak!

Resmi hesabı takip edin

Bu yılki şovla ilgili tüm bilgiler ve güncellemeler için mutlaka takip edilmesi gereken resmi Eurovision hesabıdır: @eurovision. Burada güncel Eurovision haberlerini, sanatçı notlarını, incelemelerini ve gerçek Euro hayranları için ses kontrollerinin zamanlamasını içeren tam bilgi paketini bulabilirsiniz.

Ayrıca lokal hesaplar da Eurovision heyecanını birebir yaşatacak. İşte bunlardan birkaçı:

Doğru #hashtag'lerle gerçek zamanlı güncellemeler

Şovun en iyi anlarından (ve en iyi meme'lerden) haberdar olduğunuzdan emin olmak için en önemli hashtag'leri takip ettiğinizden emin olun. #Eurovision ve #ESC2022 sizi yarışmanın dakikasına kadar takip edecek. #TheSoundofBeauty ayrıca birçok Tweette resmi Eurovision sloganı olarak bulunabilir.

Eurofans Twitter topluluğunda bir araya geliyor

Resmi Eurovision Twitter Communities, insanlara bağlantı kurmak, paylaşmak ve en çok önemsedikleri tartışmalara yaklaşmak için özel bir yer sağlamak için oluşturuldu. Gecenin en iyi performansları hakkında konuşmak için diğer Eurofans ile etkileşim kurun, oylama sürecini takip edin ve tüm sıcak çekimleri okuyun.

Eurovision sadece Eurovision haftasıyla sınırlı değildir

Eurovision ile ilgili en ilginç Tweetleri almak için Twitter'da Eurovision topic’ini takip etmeye değer. Bu, Eurofans'ın sadece Eurovision haftasında değil, etkinlik ve etrafındaki her şey hakkında yaptığı daha geniş ve kalıcı sohbetleri yansıtıyor. Ana Sayfa zaman çizelgenizdeki önerilere dikkat edin veya Konular menüsünden Eurovision Konusunu takip edin!

Twitter Global İçerik Ortaklıkları İş Ortakları Müdürü Beatriz Arias, şunları söyledi: “Twitter spor, haber, oyun ve eğlence alanındaki en büyük anları izlemek, tartışmak ve katılmak için bir yer. Eurovision Şarkı Yarışması her yıl zaman çizelgesini aydınlatıyor ve 2022 yarışmasının en büyük anlarını Twitter'a getirmekten mutluluk duyuyoruz. Canlı Eurovision topluluğu.Bu yılki yarışmanın heyecanı doruk noktasına ulaşıyor ve hayranlar tüm yorumlar, kutlamalar ve komik çekimler için Twitter'daki sohbete katılabilir.”