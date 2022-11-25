EUPorto ile Ailece Avrupa Vatandaşlığı Ayrıcalığı

EUPorto bir emlak şirketi gibi çalışmaz, güvene dayalı ilişkinin esas alındığı butik bir Golden Visa danışmanlık firmasıdır. Tamamen kendi bünyesindeki uzmanlar ile tüm yatırım ve Golden Visa başvurularını tek merkezden yürütür. Bu nedenle, yatırımcıların hedeflerine en uygun ve en güvenli yatırım seçeneklerini önerir. Golden Visa piyasasında sunulan her ürünü portföyüne almaz, filtreleri vardır, böylece yatırımcılarının haklarını korur.

EUPorto diğer danışmanlık firmalarından farklı olarak yatırımcılarının hisseli tapulu (Co ownership) gayrimenkulleri almalarını teşvik etmez ve onları riskli, Portekiz gayrimenkul piyasasında karşılığı olmayan yatırım araçlarına yönlendirmez, tam tersine yatırımcılarının bütçelerine uygun, risksiz, Portekiz gerçekliğinde en doğru lokasyonlara yönlendirir.

EUPorto’nun İlkeleri

Portekiz oturma izni ve Portekiz vatandaşlık başvuru işlemleri son derece ciddi sorumluluklar barındırır. Bu nedenle, Portekiz yasalarını baz alarak yatırımcılarının çıkarlarına uygun kontrollü adımlar atar. Golden Visa yatırımcılarıyla olan ilişkisi doğruluk, dürüstlük ve açıklık prensipleri üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkeler, EUPorto isminin Portekiz Golden Visa alanında Türkiye’nin tanınan en iyi markası olmasını sağlamıştır.

EUPorto’nun sunduğu avantajları ve hedeflere yönelik en uygun yatırım seçenekleri www.euporto.com adresinden incelenebilir.

Portekiz Golden Visa kapsamında Portekiz’de en uygun gayrimenkulü bulma, yatırım seçenekleri arasında detaylı değerlendirme yapma, alım işlemlerinin yürütülmesi, AB Vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan Golden Visa oturum izninin tüm aşamalarının başarıyla tamamlanması EUPorto’nun uzmanlığıdır.

EUPorto, Portekiz Vatandaşlığı başvuru dosyanızın hazırlamasında, başvurunuzun tamamlanması ve takibi süresince tek muhatap olarak danışmanlık verir; süreç içerisinde gizlilik en çok önem verdiği konulardan birisidir. Başvurunuzun her adımı İstanbul’daki EUPorto yetkilileri tarafından özel olarak yürütülmektedir. Bir başka ifadeyle yatırımcılarının tüm başvuru süreci EUPorto yöneticileri tarafından gerçekleştirilir. Yatırımcıların başvuru dosyaları herhangi bir nedenden dolayı başka kurumlarla asla paylaşılmaz.

Yatırımla AB Vatandaşlığı için tüm operasyonel kapsamda A’dan Z’ye işlemleri koordine eder. Bilgi ve iletişim için web sitemizi ziyaret edebilir, Instagram ve Facebook’ta euportocom hesabını takip edebilirsiniz.