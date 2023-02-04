Erdoğan, 11 ülke tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Ödülün her yıl verildiğini hatırlatan Şentop, sözkonusu adaylığın 2022 yılına ait olduğunu belirterek, "2022 yılının en önemli olayı nedir dünyada? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu ortaya çıkan savaştır. Bu olayla ilgili dünyada öne çıkan, savaşın durdurulması, insani ateşkesin sağlanması noktasında adım atan kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun somut sonuçları da var. 2022'de ateşke yakın bir tablo ortaya çıkmıştı. Tahıl koridoru ile ilgili bir adım atıldı. Dünyada tahıl fiyatları ile ilgili önemli bir regülasyon sağladı bu tablo. Tahılın öğütülerek fakir ülkelere gönderilmesi yönünde de somut adımlar atıldı. Bunun yanında İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir esir değişimi gerçekleşti. Yine bir insani koridor ile yararıların ve yaşlıların ülkelerine iade edilmesi yönünde bir somut adım atıldı. 2022 yılına baktığımızda en önemli olay Rusya-Ukrayna savaşı. İkinci önemli olan olay da savaşın sona erdirilmesi için Erdoğan'ın attığı adımlar. 2022 yılı için eğer bir Barış Ödülü'nden bahsediyorsak, burada tek bir kişi var. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Destek veren ülkeler

"Bu fikir, birçok uluslararası toplantıda bu destek veren ülkelerden parlamenterlerin bize teklif ettiği değerlendirmelerle ortaya çıktı" diyen Şentop, "Sonuçta özel bir gayret de göstermedik. Sadece ben adaylık başvurusu yaptıktan sonra bazı ülkelerden arkadaşlarımız, parlamenterler ve senatörler destek verdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile birlikte 10 ülkenin daha Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini belirten Şentop, sözkonusu ülkelerin; Pakistan, Endonezya, Macaristan, Japonya, Bangladeş, Cezayir, Umman, Mali, Gabon, Nijer olduğunu kaydetti.

Erdoğan’dan adaylık üzerine açıklama

Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında Nobel Barış Ödülü adaylığına dair sorusunu şöyle yanıtladı:

“Şu an itibariyle 10-15 ülkenin parlamentosu Nobel Barış Ödülü adaylığıyla ilgili bir adım atmış. Karşımızda İsveç var. Nobel Barış Ödülü’nün merkezi İsveç’te. Onlar bu konuda nasıl bir tavır takınırlar bunu bilemem. Burada bize düşen, tabii biliyorsunuz Nobel Barış Ödülü bir ay, bir buçuk ay içerisinde başkan olanlara da bu ödül verildi.

Bizim yaptığımız iş bu değil, 20 yıllık bir başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı süreci var. Dünyada şu an Sayın Putin ile benden başka bu kadar eski yönetimde bulunan başka lider yok.

Rusya-Ukrayna savaşında attığımız adımlar ve elde edilen başarı dünya barışına katkı sağlamakta. Bölgemizde ve ötesinde her zaman barış, huzur ve istikrar için durmadan gayret göstermeye devam edeceğiz.”