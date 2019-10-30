Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK ETKİNLİKLER İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Emekli maaşlarına zam oranı belli oldu

3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla beraber maaşlarda yaklaşık olarak 40-50 lira artış olacak. Emekli olacakların ise maaşları 530 ile 600 lira arasında artacak.

Emekli maaşlarına zam oranı belli oldu

3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla beraber maaşlarda yaklaşık olarak 40-50 lira artış olacak. Emekli olacakların ise maaşları 530 ile 600 lira arasında artacak.

30 Ekim 2019 Çarşamba 16:20
1243 Okunma
Emekli maaşlarına zam oranı belli oldu

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1,6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesinde sevindirici haber geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ek göstergede çalışmaların son aşamaya geldiğini ve 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla emekli olacakların maaşlarında 530 ile 600 lira arasında artış olacağını söyledi.

"EK GÖSTERGE PARAMETRELERİNE GÖRE DEĞİŞİYOR"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, CNN Türk canlı yayınında 3600 ek göstergeye ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ek gösterge sadece devlet memurlarını ilgilendiriyor. Devlet memurlarının da 1 Ekim 2008'den önce devlet memuru olanları ilgilendiriyor. Bu kişiler çalışırken aldıkları maaş, emekli oldukları zaman alacakları maaş ve ikramiyelerin belirlenmesi ek gösterge parametlerine göre değişiyor.

"EMEKLİLERİN MAAŞINDA 530-600 LİRA ARASINDA ARTIŞ OLACAK"

Ek göstergede çalışmalar son aşamaya geldi. 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla beraber maaşlarda yaklaşık olarak 40-50 lira artış olacak. Bazı kişilerin maaşında 20-30 lira da düşüş olabilir. Aslında önemli olan emekli maaşı. Emekli maaşlarında hissedilir şekilde artış olacak. Emekli olacakların maaşları yaklaşık 530 lirayla 600 lira arası artış olacak. Bir de emekli ikramiyelerinde yaklaşık olarak 20 bin lira artış olacak."

"YAKLAŞIMIMIZ POZİTİF BİR YAKLAŞIMDIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde ek gösterge hakkında bir açıklamada bulunmuş ve şunları söylemişti:

"3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor"

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Partili Mustafa Yeneroğlu istifa etti
AK Partili Mustafa Yeneroğlu istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemi değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemi değerlendirdi
Katılım Emeklilik mobil işlemleri ağaca dönüştü   
Katılım Emeklilik mobil işlemleri ağaca dönüştü   

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim