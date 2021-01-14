Elazığ'da 676 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ`da 20 bin konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Bizmışen Mahallesi'nde 781 konutun yapımı daha tamamlandı. Bu konutlardan 676'sı için kura çekimi bugün yapıldı. Kuraya 2 bin 10 kişi başvururken bunlardan bin 627'si kuraya dahil olabildi.

Konut sahiplerinin belirlenebilmesi için bugün İl Özel İdare toplantı salonunda 1. noter Ahmet Alıcı başkanlığında Vali Erkaya Yırık'ın katılımıyla kura çekildi. Kura ile hak sahibi depremzedeler evlerine kavuştu.