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Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın duruşması ertelendi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın bugün karara bağlanması bekleniyordu ancak davanın duruşması ertelendi.

Güncel 01.06.2022, 12:30
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın duruşması ertelendi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın bugün Kartal Anadolu Adliyesi'nde görülmesi beklenen duruşması ertelendi.

Geçtiğimiz celse mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu’nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını ve kendisine ‘siyasi yasak’ getirilmesini talep etmişti.

#ekrem imamoğlu #yargı #YSK başkanı
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