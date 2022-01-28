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Ekrem İmamoğlu servis edilen mobese görüntüleri için savcılığa başvurdu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyükelçiyle yemek yediği restorana girişindeki MOBESE görüntülerinin yayınlanması ile ilgili savcılığa dilekçe verdi.
Güncel 28.01.2022, 13:38
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin çekildiği MOBESE görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılığa başvurdu.
İmamoğlu'nun pazartesi gün kar yağışı sırasında İngiltere Büyükelçisi ile bir restoranda yemek yemesi tepkilere neden olmuştu.
Olayın ardından İmamoğlu'nun araçla giriş-çıkış görüntülerinin yer aldığı MOBESE kayıtları medyada yayınlandı.
Savcılığı verilen şikayet dilekçesinde, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde sınırlı kişilerin erişimine açık olan sistemin görev gereklerine aykırı şekilde kullanıldığı" belirtildi.
Görüntülerin hukuka aykırı şekilde başkalarına verildiği vurgulandı.
kaynak.ntv