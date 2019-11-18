Doğal taşlar “Fazlalıklarından Kurtul”du, DOTT ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'de tasarım kültürünün oluşmasına ve Türk tasarımcıların dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayan Design Week Turkey 2019 (Türkiye Tasarım Haftası) başladı. Türk doğal taş sektörünün sürdürülebilir bakış açısıyla büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak için İMİB tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın (DOTT) sonuçları, Tasarım Haftası kapsamında Haliç Kongre Merkezi‘nde gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı. Dereceye giren tasarımcılar ödüllerini İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer’in elinden aldı.

Tasarımcılara 74 bin TL’lik para ödülü

İMİB tarafından bu yıl ‘Fazlalıklarından Kurtul’ sloganıyla düzenlenen yarışmada 2 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada sunulan projeler; alanında uzman sektör liderleri, akademisyenler ve profesyonel tasarımcılar tarafından değerlendirildi. Jüri değerlendirmesi sonucu yarışmaya katılan 404 proje içerisinden 14 proje ödüle değer görüldü. Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde toplam 74.500 TL’yi bulan para ödülü tören ile sahiplerini buldu. Öğrenci kategorisinde dereceye giren proje sahipleri ayrıca yurt dışında eğitim bursu almaya hak kazandılar.

Profesyonel Kategoride Mansiyon Ödülleri; Gözde Karakoyunlu, Cemre Ayça Aymelek, Gamze Sevimli, Mehmet Başak, Zehra Alan, Ayşe Aydemir ve Selen Çakır’a verildi.

Profesyonel Kategorisi üçüncülük ödülü; Gamze Çaparoğlu ve Muhammed Kaysı, ikincilik ödülü Mustafa Yılmaz ve birincilik ödülü ise Faruk Yılmaz’a takdim edildi.

Öğrenci Kategorisi’nde Mansiyon Ödülleri ; Büşra Yiğit, Merih Binbaş, Aynur Berin Akşit, Fethullah Bayraktar Mesut Eser’e verildi.

Öğrenci Kategorisi’nde üçüncülük ödülü Kerem Aydın, ikincilik ödülü Begüm Bali, birincilik ödülü ise Hira Nur Nazlı ve Yağız Soysal’a verildi.

“Katma değeri yüksek tasarımlarla ihracata odaklanmalıyız”

Ödül töreninde konuşan İMİB Başkanı Aydın Dinçer, günümüzde ülkelerin önem sıralamasında yenilikçilik, yaratıcılık ve buluş yapma kapasitelerinin belirleyici rol oynadığını söyledi. Tasarımın, şirketlerin rekabette üstün olmak için kullandıkları en önemli öğe olduğunun altını çizen Başkan Dinçer, “Özünde, insan hayatını kolaylaştırma amacını güden tasarım, aslına bakarsanız aynı zamanda da bir birikim işi… Hayata geçirilen tüm tasarımlar; bir açıdan tüketiciye, diğer açıdan da üreticiye fayda sağlamalı. İşte bu bakış açısıyla Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması ile amacımız; Türk doğal taşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtarak günlük yaşamda kullanılabilmesi, özgün ve üretilebilir ürünlerin tasarlanmasına katkı sağlanmasıdır. Yarışmamızın, Üniversite-Sanayi ve profesyonellerin bir araya gelmesine, gelişmesine büyük önem veren birliğimizin en güzel örneklerinden biri olduğuna inanıyoruz. Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünler geliştirilmesi için çalışıyor, bu ürünlerde Türk tasarımcılarının imzası olmasını istiyoruz” dedi.