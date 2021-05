discovery+ BluTV’de yayında

Dsicovery’nin gerçek hayata dayalı eğlence içeriği sunan global online video hizmeti discovery+, bugün BluTV’de yayına başladı. discovery+’ın lansmanı, BluTV Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ ile Discovery CEEMEA (Orta Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Rusya) Bölge Müdürü ve Grup Başkan Yardımcısı Jamie Cooke tarafından düzenlenen online basın toplantısıyla duyuruldu.

BluTV aboneleri, discovery+ için ayrılan özel alanda Discovery Channel, TLC, DMAX, ID ve Discovery Science gibi Discovery’nin global markalarından discovery+ içeriklerini istedikleri zaman izleyebilecek. Ayrıca Eurosport 1 ve 2’nin canlı premium spor yayınları da BluTV’de olacak.

Türkiye'nin önde gelen yerel abone bazlı online video izleme platformu (SVOD) olan BluTV, dünya çapında Türkçe ve Arapça konuşan tüm izleyicilere hizmet vermektedir.

İçerik

Discovery ve BluTV’nin 2021’in başında duyurduğu stratejik ortaklık, şu an discovery+’ın BluTV’de yayına başlamasıyla yeni bir boyut kazandı. discovery+; Donald Trump: A Faking It Special, Super Soul – Oprah, Gold Rush: Freddy Dodge's Mine Rescue, 90 Day Diaries, Amy Schumer Learns to Cook ve Lady Gucci gibi sayısız özel discovery+ orijinal yapımıyla izleyici karşısına çıkacak. Orijinal yapımların yanı sıra Altın Peşinde, Tamirat Tadilat, Ölümcül Av, Evliliğe 90 Gün ve Emlak Avcıları Türkiye gibi Discovery’nin dünya çapında beğeniyle takip edilen programları da platformda yer alacak. Ayrıca sporseverler Olimpiyat Oyunları, Roland Garros ve Giro d'Italia gibi ikonik spor etkinliklerinin keyfini çıkarabilecek.

BluTV’nin Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ: “Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketlerinden biri olan yeni stratejik ortağımız Discovery ile iş birliğimizden dolayı heyecan duyuyoruz. BluTV, orijinal içerik üretimini özenle seçilmiş yerli ve yabancı içerik portföyü ile birleştirmeye odaklanarak Türk SVOD pazarının büyümesine öncülük etmiştir. Vizyon ve stratejimizi paylaşan, BluTV'yi büyüme yolunda bir sonraki aşamaya taşıyacak yeni bir ortağa sahip olduğumuz için mutluyuz.

Bu güçlü ortaklık, BluTV’nin hem yerel hem de bölgesel gücünü göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’de üretilen içeriğin değerinin bir kez daha altını çiziyor. Bu ortaklık ile BluTV orijinal prodüksiyonları ve dolayısıyla Türkçe içerikler dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sunulacak. BluTV olarak uzun süredir Türkiye dışında daha geniş bir kitleye ulaşmaya kararlıydık. BluTV için küresel olarak daha güçlü bir gelecek inşa ederken, Discovery’ye bölgesel olarak heyecan verici yeni iş perspektifleri ve fırsatları sunacağız.” dedi.

Stratejik ortaklığı değerlendiren Discovery Grup Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CEEMEA Bölge Müdürü Jamie Cooke: “discovery+’ı Ocak ayında dünyanın çeşitli yerlerinde piyasaya sürmeye başladık ve bugüne kadar 40'tan fazla ülkede lansmanımızı gerçekleştirdik. 84 milyon nüfusuyla Türkiye'nin de artık bu gruba katılması bizler için çok heyecan verici. Bu bizim için büyük bir büyüme potansiyeli anlamına geliyor. Discovery olarak içeriklerimizi takipçilerimizle buluşturmak için her zaman yeni yollar arıyoruz. BluTV ile ortaklığımız, Discovery’nin varolan başarısının üzerine ekleyerek sunduğumuz hizmeti nasıl geliştirdiğimizin en iyi örneğidir." dedi.

Discovery Inc. ve BluTV, Discovery'nin BluTV'ye yaptığı yatırımı da içeren stratejik ortaklıklarını Ocak ayında duyurdu. Bu yatırımla Discovery, BluTV'nin %35 hissedarı oldu. Yasal onaydan sonra, Discovery’den Jamie Cooke ve Finans Kıdemli Başkan Yardımcısı Roanne Weekes, BluTV’nin yönetim kuruluna katıldı. Discovery, aynı zamanda BluTV’nin dağıtım ve satış operasyonlarını da desteklemektedir. Bu iş birliğinin sonucunda BluTV’nin içerikleri, Nisan ayında Orta Doğu ve Afrika’nın önde gelen abone bazlı online video izleme platformlarından biri olan STARZPLAY’de yer almaya başladı.