Devlet Bahçeli'den Tamer Karadağlı'ya destek telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, tiyatro oyuncusu Tamer Karadağlı'ya telefon ederek destek mesajını ilettiğini duyurdu.

İsmail Özdemir paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı’yı tebrik etmişlerdir.

Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir.

Sayın Geel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir.”

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın' oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödülü vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog sonrası Nihal Yalçın, Karadağlı'nın mimiklerinin taklidini yaptı.