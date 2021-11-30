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Cumhuriyet Gazetesi önünde eylem!
Cumhuriyet Gazetesi'nde 8 kişinin işten çıkarılmasının ardından, gazetenin önünde eylem yapıldı. Türkiye Gazeteciler Sendikası ve bazı gazeteciler Cumhuriyet gazetesi önünde toplandı.
Güncel 30.11.2021, 13:02
Cumhuriyet gazetesinde yaşanan işten çıkarmalara tepkiler sürüyor. Vakfın kararıyla 8 gazetecinin işten çıkarılmasının ardından Türkiye Gazeteciler Sendikası ve bazı gazeteciler Cumhuriyet gazetesi önünde toplandı.
Bölgeye çağrılan polis eyleme müdahale etmezken, kısa bir bazın açıklaması yapıldı.
İşte o basın açıklamasının tam metni: