Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük Afrika turunun son durağı olan Nijerya'da.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 23.55'te Nijerya'ya vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abuja Uluslararası Nnamdi Azikwe Havalimanı'na gelişinde Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama, Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammad Musa Bello, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba ve Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar tarafından resmi törenle karşılandı.

Nijerya’da Resmî Karşılama Töreni https://t.co/EiJ321572G — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 20, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abuja'ya geldi.

Resmi temaslarına bugün başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Buhari, anlaşmaların imza törenine katılacak, sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijeryalı mevkidaşı Buhari tarafından onuruna verilecek resmi öğle yemeğine iştirak etmesi bekleniyor.

İki lider önce baş başa görüşme gerçekleştirecek, daha sonra heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek. Görüşmelerde Türkiye-Nijerya ilişkileri kapsamlı olarak değerlendirilecek. İş birliğinin artırılması noktasında atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Potansiyellerimizi bir araya getirmenin tam zamanıdır

Erdoğan ve Buhari görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki çeşitli anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya temaslarını tamamladıktan sonra bu akşam Türkiye'ye dönecek.