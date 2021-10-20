banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Güncel 20.10.2021, 13:14 20.10.2021, 13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük Afrika turunun son durağı olan Nijerya'da.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 23.55'te Nijerya'ya vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abuja Uluslararası Nnamdi Azikwe Havalimanı'na gelişinde Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama, Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammad Musa Bello, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba ve Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abuja'ya geldi.

Resmi temaslarına bugün başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Buhari, anlaşmaların imza törenine katılacak, sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijeryalı mevkidaşı Buhari tarafından onuruna verilecek resmi öğle yemeğine iştirak etmesi bekleniyor.

İki lider önce baş başa görüşme gerçekleştirecek, daha sonra heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek. Görüşmelerde Türkiye-Nijerya ilişkileri kapsamlı olarak değerlendirilecek. İş birliğinin artırılması noktasında atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Potansiyellerimizi bir araya getirmenin tam zamanıdır

Erdoğan ve Buhari görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki çeşitli anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya temaslarını tamamladıktan sonra bu akşam Türkiye'ye dönecek.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2