Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemi değerlendirdi

Faizin de enflasyonun da tek haneye düşeceğinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda başarıya ulaşılacağını dile getirdi.

"ÇÖKERTTİK, BATTI, BİTTİ DEDİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomiyle ilgili 'çökerttik, battı, bitti' dediler. Ne oldu? Bitti mi? Battı mı? Biz küllerimizden nasıl tarihte ayağa kalktıysak şimdi yine aynı şekilde ayağa kalktık ve yola devam ediyoruz. Görüldüğü gibi faiz, sürekli olarak iniyor. Enflasyon aynı şekilde geriliyor. En yakın zamanda inşallah enflasyonda da tek haneli rakamlara ulaşacağız. Faizde de aynı şekilde ulaşacağız. Bunu başaracağız ki ekonomi rayına oturmuş olsun. Hiç bundan endişeniz olmasın, bu olacak." ifadelerini kullandı.

"CEVABINI VERECEĞİZ"

Ayrıca Erdoğan, "Elbette densizlik düzeyine varan söz ve davranışlara ilgili arkadaşlarımız gerekli cevabı veriyorlar, verecekler. Ama biz tüm vaktimizi, enerjimizi ve konsantrasyonumuzu ülkemizi bu fırtınadan sağ salim bir şekilde çıkarmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"İstanbul Havalimanı'nı nisan ayından itibaren 41 milyon yolcu kullandı.

2023 HEDEFLERİMİZE SIKI SIKIYA BAĞLIYIZ

Cumhuriyete birilerinin yaptığı gibi özenti kokan saçmalıklarla değil, hizmetler kazandırarak layık olunur. Bizim en büyük hizmetlerimiz bunlardır. 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız.

TERÖRLE ÜLKENİN HİZAYA ALINDIĞI GÜNLER GERİDE KALDI

3-5 milyar dolarlık manipülasyonlarla ekonomimizin çökertildiği, 3-5 kontra hamleyle siyasetimizin dize getirildiği, 3-5 terör eylemiyle ülkemizin hizaya sokulduğu günler hamdolsun geride kaldı. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen, gerektiğinde 7 düvele meydan okuyabilen bir Türkiye var.

MİLLETİMİZE TABİ OLDUK

Elbette bugüne kolay gelmedik. Hem ülkenin yöneticileri olarak bizler hem de en büyük güç ve moral kaynağımız olan milletimiz çok büyük bedeller ödedi. Vesayet odaklarının direnişinden darbe teşebbüslerine, terör saldırılarından sınırlarımızın tacizine, uluslararası alanda köşeye sıkıştırılma gayretlerinden milli birlik ve beraberliğimize yönelik tuzaklara kadar pek çok badireyle yüzleştik. Tüm bu süreçte sadece Rabb'imizden yardım istedik, sadece milletimize güvendik. Hamdolsun başımızı yere eğecek, yüzümüzü kızartacak, bizi güçsüz bırakacak, hezimete uğratacak hiçbir durumla karşı karşıya kalmadık. Girdiğimiz her mücadelede Rabb'imizin yardımını da milletimizin desteğini de hep yanımızda bulduk. Biz de başarılarımıza güvenerek, kibire kapılmadık. Kerameti kendimizde görmedik, dik durduk ama diklenmedik. Zaferle değil seferle mükellef olduğumuzun bilinciyle hep daha çalıştık, daha çok gayret gösterdik, daha çok dua ettik, milletimizle daha çok bütünleştik. Eksikliklerimiz, hatta hatalarımız elbette olmuştur ama art niyetimiz, içten pazarlığımız, korkumuz asla olmadı. Şartlara, rakiplere veya düşmanlara değil sadece Rabb'imize teslim olduk, sadece milletimize tabi olduk.

TERÖRİSTLERE CEVABIMIZI İNLERİNE GİREREK VERDİK

Türkiye'yi Suriye ve Irak gibi yapacaklarını sananlara, cevabımızı inlerine girerek verdik.

TÜRKİYE ZAFERE ADIM ADIM YÜRÜYOR

Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor ve hamdolsun zafere doğru adım adım yürüyor. Densizlik düzeyindeki söz ve davranışlarla ilgili arkadaşlar gerekli cevabı veriyor.

PKK SEMBOLLERİNİN DOLAŞMASI İÇİN KOLAYLIK GÖSTERİYORLAR

Türkiye lehine en küçük bir söze ve davranışa izin vermeyenler, kendi ülkelerinde terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın sembollerinin sokaklarında dolaştırılması için her türlü kolaylığı gösteriyor.

558 YERLEŞİM BİRİMİNİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEDİK

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 bin 219 kilometrekare alan içindeki 558 yerleşim birimini, 900'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirerek temizlemiş durumdayız.

GÜVENLİ BÖLGE SAHASINI GENİŞLETECEĞİZ

Bu hattın dışından gelen saldırılara en sert şekilde karşılık verip, gerekirse güvenli bölge sahasını genişleteceğiz. Kendi harekatımızı geliştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Şimdilik elimizdeki kazanımları güçlendirmeye bakacağız.

RUSLARLA CUMA GÜNÜ DEVRİYE ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

34 bin terörist, güvenli bölge dışına çıktı. Ruslarla cuma günü devriye çalışmaları başlıyor.

KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNUYOR

ABD'nin Ermeni yalanı için attığı adımın hiçbir kıymeti yok, tanımıyoruz. Tarihleri soykırım, kölelik, sömürü lekeleriyle dolu bir ülkenin Türkiye'ye ne söz söyleme ne ders verme hakkı olamaz. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Ermeniler de kendi belgelerini açsın, tabii varsa...

İADE BEKLEMEYİN

FETÖ elebaşını iade edemezseniz, bizden de iade beklemeyin." diye konuştu.